Absolventen der Hotelfachschule Heidelberg: Lange James-Bond-Nacht zum Abschied

25.08.2017 Top hotel

150 Absolventen der Hotelfachschule Heidelberg wurden in dieser Woche mit einer zweiteiligen großen Abschlussveranstaltung verabschiedet. James Bond war mit von der Partie.

Die Betriebswirte, Meister, Gastronomen und Sommeliers nahmen zunächst auf der Bühne des Maguerre-Saals des Heidelberger Theaters einzeln ihre Zeugnisse und Meisterbriefe in Empfang. 23 der staatlich geprüften Absolventen hatten zusätzlich die IHK-Meisterprüfung im Gastgewerbe abgelegt. Am Abend wurde im Kongresszentrum des Palatin in Wiesloch gefeiert.

Das Vorstandsteam der Schülervereinigung VHH-Junioren mit Nadine Clarijs an der Spitze hatte sich beim Abschlussball in jeder Hinsicht von James Bond inspirieren lassen. Mit exzellentem Vier-Gänge-Menü, Live-Musik, große Tombola und Show-Einlagen wurden die mehr als 500 Gäste bestens unterhalten. Natürlich engagierten sich wieder die Studierenden der Grundstufe für ihre Vorgänger in Küche und Service.

Vor zahlreichen Ehrengästen zeichnete Schulleiter Martin Dannenmann die Klassen- und Schulbesten aus. Mit einem Notendurchschnitt von 1,0 wurde Martin Stoiber (Grafenwiesen) als Schulbester von Torsten Stiegler, dem Präsidenten der Heidelberger Absolventenvereinigung VHH, besonders ausgezeichnet. Henning Weick (Niederkirchen), der Beste der einjährigen Fachschulen, erhielt den Fritz-Gabler-Preis aus den Händen von Hans-Wilhelm Pausch, Vorsitzender des Schulvereins. Der Lukas-Beuttner-Preis für besonderes schulisches Engagement ging in diesem Jahr an Alexander Völker (Frankfurt). Alle Preise waren mit einem Geldbetrag von 300 Euro verbunden.