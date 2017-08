Tourismus: Das sind die beliebtesten Sehenswürdigkeit Deutschlands

24.08.2017 Top hotel

Internationale Deutschlandbesucher haben das Miniatur Wunderland und Hamburg zum zweiten Mal hintereinander zur beliebtesten Sehenswürdigkeit des Landes gewählt. Wer folgt auf den weiteren Plätzen?

Platz Zwei belegt in der Befragung der Deutschen Zentrale für Tourismus (DZT) der Freizeitpark "Europapark Rust", der dritte Platz geht an das Schloss Neuschwanstein nach Bayern. Als guter Neueinsteiger in die Top 100 platzierte sich die gerade erst eröffnete Elbphilharmonie Hamburg auf Platz 51.

Die DZT erstellt seit 2012 alljährlich das Ranking "TOP 100-Ziele in Deutschland". Alle ausländischen Besucher der Website www.germany.travel können ihren Favoriten eintragen. Die Ergebnisse werden im TOP 100-Ranking zusammengeführt.