E-Mobilität: Best Western baut sein Tankstellen-Netz aus

Bildquelle: Marcus Smola, Geschäftsführer Best Western Hotels Central Europe, tankt im Best Western Premier Castanea Resort Hotel in Lüneburg gemeinsam mit Generaldirektor Peter-Klaus Müller.

24.08.2017 Top hotel

Mittlerweile verfügen 50 Hotels der Gruppe in Deutschland über eine eigene Elektrotankstelle – das spielt auch der Vertriebsabteilung in die Karten.

Insgesamt setzen damit rund 30 Prozent der deutschen Häuser auf E-Mobilität. Mehr als 20 weitere Hotels bieten außerdem in unmittelbarer Nähe von weniger als einem Kilometer Entfernung eine Ladestation. Die Gäste können so ihren Aufenthalt genießen, während ihre Fahrzeuge bequem geladen werden. Auch viele Urlauber auf der Durchreise wählen ihr Hotel speziell danach aus, ob eine Lademöglichkeit vorhanden ist.

„Ich bin begeistert, dass wir als Gruppe über so ein dichtes Netz an Lademöglichkeiten für Elektrofahrer verfügen, Tendenz steigend. Viele unserer Hotels haben den Trend E-Mobilität früh erkannt, bieten den Gästen dieses Extra an Service und verschaffen sich dadurch einen Wettbewerbsvorteil gegenüber Konkurrenten ohne Ladestation“, so Marcus Smola, Geschäftsführer Best Western Hotels Central Europe. An den E-Tankstellen stehen zum Teil auch spezielle Tesla-Ladestationen zur Verfügung, wie etwa in Hanau, Freiburg oder Münster.

Die Hotels sind dadurch im Tesla-Navigationssystem gelistet und für alle Fahrer und je nach Routenplanung sichtbar. „Vor allem Tesla-Fahrer auf der Durchreise wählen ihr Hotel bewusst danach aus, ob sie dort ihr Auto laden können. Im Navigationssystem gelistet zu sein, ist eine tolle Vermarktungschance“, weiß Smola.