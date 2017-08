Hotelmarkt NRW: B&B geht mit erstem Haus in Wuppertal an den Start

23.08.2017 Top hotel

Die B&B HOTELS GmbH hat ihr erstes Hotel in Wuppertal eröffnet. Damit erweitert sie ihr Portfolio auf 96 Häuser in Deutschland.

Das 100-Zimmer-Hotel liegt am Wunderbau 11, nur etwa einen Kilometer vom Hauptbahnhof entfernt. Ein Einzelzimmer ist buchbar ab 52 Euro, ein Doppelzimmer kostet mindestens 62 Euro. Zudem bietet B&B Familienzimmer für bis zu vier Personen ab 82 Euro die Nacht an. Wie in allen B&B Hotels ist die Nutzung von WLAN und Sky-TV kostenfrei.

Für diese Eröffnung hatten sich die Verantwortlichen diesmal etwa Besonderes überlegt, wie Max C. Luscher, Geschäftsführer der B&B HOTELS GmbH, berichtet. „Zur Feier unseres 96. Hauses in Deutschland haben wir die Wuppertaler Schwebebahn mit unserem Schaf-Maskottchen beklebt."