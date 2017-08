22.08.2017 Top hotel

Die Deutsche Hospitality expandiert mit ihrer Marke Intercity weiter : 2019 soll das IntercityHotel Saarbrücken eröffnen.

Das Haus bietet laut dem Architekturbüro Komcon 170 Zimmer, für das Innendesign zeichnet das Büro Matteo Thun & Partners verantwortlich. Gelegen ist das neue Hotel direkt im Stadtzentrum. Auch die Shopping Mall „Europa Galerie" ist in unmittelbarer Nähe.

Laut den Verantwortlichen trifft in dem Haus französisches „laisser-faire" auf deutsche Disziplin. "Damit können wir unsere erfolgreiche Marke weiter stärken", so Puneet Chhatwal, CEO der Steigenberger Hotels AG. Joachim Marusczyk, Geschäftsführer der InterCityHotel GmbH: „Wir freuen uns, in Zukunft unsere Gäste im Saarland begrüßen zu dürfen – ein weiterer Schritt zur Vervollständigung unseres InterCityHotel-Portfolios in Deutschland."

Investor ist die in Saarbrücken ansässige Altin Immobiliengruppe in Kooperation mit langjährigen Geschäftspartnern. Dazu Mehmet Altin, Eigentümer des Unternehmens: „Wir sind stolz darauf, dass die Steigenberger Gruppe nach Saarbrücken kommt und mit uns zusammen das neue InterCityHotel eröffnet."