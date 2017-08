Halbjahreszahlen: B&B mit 16 Prozent im Plus

22.08.2017 Top hotel

Auch dank durch drei Neueröffnungen im ersten Halbjahr konnte Max C. Luscher, Geschäftsführer der B&B HOTELS GmbH, heute eine Umsatzsteigerung von 16 Prozent auf 69,2 Millionen Euro präsentieren. Das Expansionstempo soll in den kommenden Monaten nochmals deutlich an Fahrt aufnehmen. Auch ein »Meilenstein« ist in Sicht.

Mit einem Anstieg von 9,5 Millionen Euro im Vergleich zum ersten Halbjahr 2016 ist der Umsatz um insgesamt 16 Prozent gestiegen. Dabei wuchs der Gross Operating Profit (GOP) um fünf Millionen Euro auf insgesamt 40,6 Millionen Euro an.

Das Ziel, in Deutschland ein flächendeckendes Hotelnetz zu schaffen, wurde durch drei Neueröffnungen im ersten Halbjahr vorangetrieben. Mit den neuen Hotels in Offenburg, Lüneburg und Halle an der Saale umfasste das Portfolio von B&B HOTELS bis Ende Juni 2017 insgesamt 94 Hotels. Für das zweite Halbjahr 2017 sind zehn weitere Neueröffnungen im gesamten Bundesgebiet geplant. Mit der Eröffnung des 100. Hotels noch im Jahr 2017 wird ein weiterer Meilenstein der Unternehmenshistorie erreicht.

Max C. Luscher, Geschäftsführer der B&B HOTELS GmbH, berichtet stolz: „Im letzten Jahr erreichten wir in Deutschland einen Gesamtumsatz von rund 130 Millionen Euro. Dass wir nun bereits im ersten Halbjahr fast 70 Millionen umgesetzt haben, bestätigt unsere Ziele. Die diesjährige Eröffnung des 100. Hotels in Deutschland unterstreicht die dynamische Unternehmensentwicklung und den Erfolg unserer Strategie. Mehr als 40 weitere Hotelprojekte sind bereits in Planung, befinden sich im Bau oder warten auf die Baugenehmigung.“