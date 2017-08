Tourismus: Thomas Cook bietet Wunschzimmer gegen Gebühr

22.08.2017 Top hotel

Mit der neuen Serviceleistung „Mein Zimmer“ haben Gäste von Thomas Cook Signature, Neckermann Reisen und Öger Tours nun die Möglichkeit, ihr Wunschzimmer in ihrem Urlaubshotel bereits vorab zu reservieren. In einer ersten Pilotphase wird „Mein Zimmer“ in ausgewählten Hotels getestet.

Aktuell stehen laut Thomas Cook knapp 30 Hotels zur Auswahl, die kontinuierlich ergänzt werden. Bis Sommer 2018 sind rund 300 überwiegend Thomas Cook-eigene teilnehmende Hotels geplant. „Wir sind der erste Veranstalter, der seinen Kunden dieses innovative Extra anbietet, und wir sind überzeugt, dass dieses Angebot sehr gut angenommen werden wird“, sagt Stefanie Berk, Vorsitzende der Geschäftsführung von Thomas Cook. „Unsere Gäste haben immer mehr das Bedürfnis, ihren Urlaub so individuell wie möglich zu gestalten, das hat auch unser in diesem Jahr erstmals erstellter Thomas Cook Holiday Report ergeben. Und diesem Wunsch wollen wir wo immer es möglich ist entsprechen. Der Ausbau unseres Angebots an individuellen Serviceleistungen steht daher im Fokus unserer Produktstrategie‚ ‚Mein Zimmer‘ ist ein weiterer logischer Schritt auf dem Weg zum ‚Urlaub nach Maß‘.“

Die Nutzung von „Mein Zimmer“ geht so: Sechs Tage vor Reisebeginn erhalten Kunden, die einen Aufenthalt in einem der teilnehmenden Hotels gebucht haben, eine E-Mail mit der Information, dass sie ihre Wunschzimmernummer in der gebuchten Zimmerkategorie schon jetzt verbindlich reservieren können. Über einen Link gelangen Interessenten auf einen Zimmer-Lageplan des gebuchten Hotels. Mit nur wenigen Klicks kann dann das Wunschzimmer gegen eine Gebühr ab 30 Euro verbindlich reserviert werden. Anschließend erhält der Kunde eine Bestätigungsmail mit der reservierten Zimmernummer. Die Bezahlung der Gebühr erfolgt im Hotel.