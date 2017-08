Hotelmarkt Hamburg: Neues Tagungshotel ein »Meilenstein«

22.08.2017 Top hotel

Nach dem Beginn der Revitalisierung des Congress Center Hamburg (CCH) Anfang des Jahres, ist die Entscheidung für den Bau eines modernen Tagungshotel nach Expertenmeinung ein wichtiger Schritt, Hamburg zu einem international gut aufgestellten Meetingsstandort zu entwickeln.

Hamburg wird nach Fertigstellung 2021 über ein deutlich breiteres Angebot zur Beherbergung mittelgroßer Kongresse verfügen. Die Hamburg Convention Bureau GmbH (HCB) sieht damit größere Chancen im Wettbewerb mit internationalen Kongressmetropolen.

Michael Otremba, Geschäftsführer der Hamburg Convention Bureau GmbH und der Hamburg Tourismus GmbH: „Hamburg startet mit dieser Entscheidung in ein neues Kongresszeitalter. Mit der Revitalisierung des CCH – Congress Center Hamburg wird in 2019 ein bedeutender Meilenstein erreicht werden. Die zusätzliche Entscheidung zugunsten eines zentral gelegenen und gut angebundenen Tagungshotels ist ein ganz klares Zeichen in die Branche und ermöglicht es Hamburg, im Bereich des Businesstourismus‘ ein neues Level zu erreichen.“

Das HCB hatte in den vergangenen Jahren den Bedarf nach einer adäquaten Lösung für mittelgroße Kongresse und Tagungen bis zu 1.000 Personen formuliert, um Hamburg im Segment Businessveranstaltungen im internationalen Vergleich der Top-Kongressstädte nachhaltig zu stärken. Nun soll das angekündigte Bauvorhaben bereits 2021 abgeschlossen sein.

Die Ansiedlung wird die Angebotsfähigkeit nun ab 2021 deutlich erhöhen und die Kapazitäts-Engpässe zu Teilen beheben. Otremba ordnet die Relevanz der Entscheidung in den Stadtkontext ein: „Von Tagungen und Kongressen gehen starke und nachhaltige Impulse für die Weiterentwicklung der Wirtschaftskraft, der Wissenschaft oder der Lebensqualität in der gesamten Metropolregion Hamburg aus. Das Tagungshotel – in unmittelbarer Nachbarschaft der Elbphilharmonie – wird zusätzlich die Hafencity beleben. Wir freuen uns, dass wir einen weiteren Schritt für die Zukunftsfähigkeit der Stadt machen können.“