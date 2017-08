Hotelmarkt Deutschland: Newcomer im Luxussegment

21.08.2017 Mathias Hansen

Mit Verspätung wird das Hamburger Fontenay im Dezember nach drei Jahren Bauzeit seine ersten Gäste begrüßen – und soll sich nach Aussage des Eigentümers Klaus-Michael Kühne anschließend als eines der besten deutschen Hotels positionieren. Nicht von der Stange sind ebenfalls die Neueröffnung von Klaus-Dieter Graf von Moltke im Chiemgau sowie die vielfältigen Bautätigkeiten in München, die aber mancherorts mit kritischem Blick registriert werden.

Hoteldirektor Thies Sponholz kann das Opening des Fontenay nach eigener Aussage kaum noch erwarten. Kein Wunder, schließlich ist das Luxushotel an der Alster eine einzige Sonderanfertigung, die auf dem Markt für Furore sorgen wird – auch wenn das Opening vor Kurzem um zwei Monate auf Dezember verschoben werden muste (wir berichteten). Die organische, kurvenreiche Architektur – die Fassade ist entweder konkav oder konvex geformt, keine Wand steht parallel zu einer anderen und nur die Gästezimmer werden von geraden Wänden geteilt – machte es notwendig, dass auch die Möbel Einzelstücke sind und individuell angefertigt wurden. Die Teppiche für die Korridore wurden beispielsweise von The House of Tai Ping in Hong Kong produziert. Diese Firma stellt mit Handmaschinen Kleinserien basierend auf den Grundrissplänen her – nur so war die fließende Geometrie ohne Verschnitt umsetzbar. Dass dies alles seinen Preis hat, versteht sich von selbst. Mit geschätzten 100 Millionen Euro schlägt das 131-Zimmer-Hotel von Investor Klaus-Michael Kühne zu Buche. Ein entsprechend hohes Niveau werden auch die Raten haben. So viel ist bis dato bekannt: Eine Übernachtung im 43 Quadratmeter großen Deluxe Zimmer mit Balkon kann ab 355 Euro pro Nacht gebucht werden. Der Preis inkludiert WLAN, alkoholfreie Getränke aus der Minibar sowie die Nutzung des Spa mit Pool, Sauna und Fitnessbereich.

Am zweiten Juli-Wochenende feierte Klaus-Dieter Graf von Moltke die Eröffnung seiner zweiten Luxus-Destination. Der Eigentümer der Egerner Höfe am Tegernsee betreibt jetzt auch das Gut Steinbach in Reit im Winkl, das sieben Chalets zwischen 150 und 185 Quadratmetern Größe sowie den früheren Steinbacher Hof umfasst. Für von Moltke ist Gut Steinbach aufgrund des nachhaltigen Konzepts ein wegweisendes Vorzeigeprojekt für die gesamte Hotellerie. Gleichzeitig war und ist die Realisation des Refugiums mit seinem Chaletdorf, den hotelversorgten Privathäusern, dem Naturweiher und dem liebevoll restaurierten Stammhaus eine Herzensangelegenheit des Grafen.

100 Kilometer weiter nördlich erhält München mit dem stylischen Roomers in der Landsberger Straße in Kürze ein weiteres Luxushotel. Für Gesprächsstoff sorgen derzeit aber auch die Traditionshäuser im Fünf-Sterne-Segment, die sich mit beachtlichen Investitionen fit für die Zukunft machen. So lassen die Geisel-Brüder den Königshof am Stachus abreißen und neu bauen, GM Wolfgang Greiner wird das Mandarin Oriental mit einem Erweiterungsbau um 50 Zimmer und 20 Residenzen vergrößern und der Bayerische Hof wird durch erneute Umbaumaßnahmen um neun Zimmer und eine 400 Quadratmeter große Penthouse-Suite wachsen. Wenig begeistert ist Inhaberin Innegrit Volkhardt indes von den Plänen, welche die in direkter Nachbarschaft liegende Bayerische Staatsbank in ein Luxushotel mit 132 Zimmern verwandeln sollen. Sie moniert die fehlende Infrastruktur, weshalb derzeit vor Gericht verhandelt wird und das Projekt der Bayerischen Hausbau, einem Unternehmenszweig von Alexandra Schörghuber, momentan auf Eis liegt.