Oktoberfest-Quellmärkte: Schweiz vor Italien und den USA

21.08.2017 Top hotel

Das die Zimmerpreise zur Wies'n am Italiener-Wochenende am höchsten sind, ist bekannt. Interessanter ist vielmehr die starke Präzenz unserer Nachbarn aus der Schweiz sowie der Skandinavier, das Buchungsverhalten der Italiener und natürlich der diesjährige Zimmerpreis wärend des Oktoberfest. HRS hat sich in einer Analyse eingehend mit dem Münchner Volksfest beschäftigt.

Das Oktoberfest 2017 findet vom 16. September bis zum 3. Oktober statt und wird in diesem Jahr von den Schweizer Nachbarn stark frequentiert. Das ergab eine aktuelle Analyse des Hotelportals HRS, die insgesamt die Top 10 Herkunftsländer der internationalen Gäste betrachtete. Mit 17 Prozent haben die Schweizer als buchende Nation während der gesamten Wiesnzeit die Nase vorn, gefolgt von Italien (15 Prozent) und den USA (zwölf Prozent). Am häufigsten wählen Besucher ein Zimmer in der Drei-Sterne-Kategorie, besonders gerne Japaner (neun Prozent), dicht dahinter liegen Schweizer und Italiener mit je acht Prozent. Einzelzimmer sind insgesamt die beliebteste Zimmerform, die vor allem von Italienern (zwölf Prozent) gebucht werden. Aber auch elf Prozent der Japaner und neun Prozent der Schweizer nächtigen lieber alleine.

Während des gesamten Oktoberfestes buchen München-Besucher am liebsten ein Einzelzimmer über HRS. Vor allem am ersten Wochenende, da belegen 22 Prozent der Japaner und 20 Prozent der Italiener diesen Zimmertyp. Auf Platz drei landen mit acht Prozent die USA. Das höchste Aufkommen an Doppelzimmerbuchungen zeigt sich unter den Schweizern: Sie belegen sowohl am mittleren Festwochenende mit 14 Prozent als auch am letzten mit 15 Prozent den ersten Platz.

Die Preise für eine Übernachtung während des größten Volksfestes der Welt sind auch in diesem Jahr wieder gesalzen. Allerdings haben sie sich im Vergleich zum Vorjahr nach HRS-Auswertung etwas verschoben. Am meisten zahlen Gäste im Schnitt mit 194 EUR am zweiten Wochenende, das im vergangenen Jahr mit 188 EUR das günstigste war. Wer in diesem Jahr verhältnismäßig preiswert übernachten möchte, sollte am ersten Wiesn-Wochenende anreisen, dann kostet ein Zimmer durchschnittlich 189 EUR (Vorjahr: 197 EUR). Das letzte Wochenende liegt preislich mit 193 EUR im mittleren Bereich und zwei Euro über dem Vorjahresschnitt.

Quelle: HRS