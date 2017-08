Hotelmarkt Berlin: Zimmerpreise steigen zur Messe IFA um bis zu 287 Prozent

21.08.2017 Top hotel

Die Internationale Funkausstellung (IFA) und der Berlin Marathon 2017 locken im September hunderttausende Besucher in die Hauptstadt. Dadurch steigen in ganz Berlin die Preise für Hotelübernachtungen deutlich an – unabhängig von Sternekategorie oder Entfernung zur jeweiligen Veranstaltung. Die Zahlen hat das Vergleichsportal Check24 ausgerechnet.

Zur IFA (1. bis 6. September) zahlen Hotelgäste für eine Übernachtung 51 Prozent mehr als durchschnittlich im September, zum Berlin Marathon (24. September) 33 Prozent. Besonders kräftig ziehen die Übernachtungspreise während der IFA im direkten Umkreis von zwei Kilometern zum Messegelände an: Für ein Zimmer gleicher Kategorie im identischen Hotel verlangen Hoteliers am betrachteten Wochenende (2. bis 3. September) bis zu 287 Prozent (238 Euro) mehr als eine Woche später.* Im günstigsten Fall übernachten Hotelgäste am IFA-Wochenende zu den gewählten Kriterien* für 168 Euro inklusive Frühstück, am Wochenende darauf für nur 68 Euro. Der hohe Andrang auswärtiger Besucher zur IFA zeigt sich auch daran, dass zum Betrachtungszeitpunkt nur noch neun Hotels freie Zimmer in Messenähe anboten.

Auch zum Berlin Marathon werden die Preise erhöht. Das Hotel mit dem höchsten Aufschlag im Umkreis von 1,5 Kilometern zum Startbereich des Berlin Marathons verlangt eine Woche nach dem Lauf 101 Euro für die Nacht im Doppelzimmer. Am Veranstaltungswochenende kostet die gleiche Leistung im identischen Hotel 254 Euro – ein Aufschlag von 151 Prozent. Obwohl der Startbereich des Berlin Marathons zentral in der Stadt liegt, waren zum Betrachtungszeitpunkt in Startnähe für eine Übernachtung vom 23. auf den 24. September nur noch in zehn Hotels freie Zimmer verfügbar.

Laut Check24 unterscheiden sich die Abieter in ihren Preisen nicht unerheblich. Der teuerste verlangt in einem Beispiel für ein Doppelzimmer während der IFA 288 Euro pro Nacht im Doppelzimmer, der günstigste 239 Euro – ein Unterschied von 49 Euro beziehungsweise 17 Prozent.

*allgemeine Suchkriterien: mindestens zwei Sterne, mindestens sieben von zehn Punkte in der Kundenbewertung auf CHECK24.de, maximal zwei/1,5 Kilometer Luftlinie von der Messe Berlin/vom Startbereich des Berlin Marathons entfernt. Übernachtungszeitraum IFA: Samstag, 2. September 2017, bis Sonntag, 3. September 2017; Vergleichszeitraum: Samstag, 9. September 2017, bis Sonntag, 10. September 2017; Stand der Preise: 11. August 2017; Übernachtungszeitraum Berlin Marathon: Samstag, 23. September 2017, bis Sonntag, 24. September 2017; Vergleichszeitraum: Samstag, 30.September 2017, bis Sonntag, 1. Oktober 2017; Stand der Preise: 11. August 2017; alle genannten Hotelpreise gelten pro Nacht für ein Doppelzimmer (ein Zimmer, zwei Erwachsene). Die Tabellen sind verfügbar unter: www.ots.de