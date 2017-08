Bundestagswahl: Parteien beantworten Fragen des DEHOGA

18.08.2017 Top hotel

Die Bundestagswahl am Sonntag, 24. September, steht vor der Türe. Um Hoteliers und Gastronomen die eigene Stimmabgabe leichter zu machen, hat der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband in seinem Wahlcheck die wichtigsten Fragen der Branche aufgelistet. Jetzt hat der Verband die Antworten der Parteien-Vertreter veröffentlicht.

Wie stehen die Parteien zur Besteuerung von Speisen? Was halten sie von der Hygieneampel? Und vor allem: Wer befürwortet die Wochenarbeitszeit? Mit diesen Fragen haben sich DEHOGA und Parteien in den vergangenen Wochen beschäftigt. Unter anderem wurde klar: in Sachen Arbeitszeitgesetz spricht sich lediglich die FDP klar für eine Wochenarbeitszeit nach EU-Recht aus.

Link: Alle Antworten in einer langen und einer kurzen Version sowie eine Bilanz des DEHOGA.