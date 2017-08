Umgang mit AfD-Anfragen: Im Spannungsfeld

18.08.2017 Top hotel

Die AfD und die Hotellerie – ein Thema für sich. Nach dem Theater rund um den AfD-Parteitag im Maritim Köln im April gab es jetzt neue Diskussionen über den Umgang mit der rechtspopulistischen Partei – zum einen, da AfD-Veranstaltungen von renommierten Häusern angenommen wurden, zum anderen, weil Hotelübernachtungen von AfD-Spitzenpolitikern abgelehnt wurden. Überdies scheinen Vertreter der Partei mittlerweile unter falschem Namen anzureisen, wie Haakon Herbst unlängst berichtet hat.

Das Maritim Köln hat seine Lehren gezogen. Nachdem das Hotel zu Beginn des Jahres im Zusammenhag mit dem AfD-Parteitag zeitweise nicht mehr aus den Schlagzeilen heraus kam, erklärte Maritim-Geschäftsführer Gerd Prochaska Mitte Februar: »Die aktuellen Proteste gegen das Maritim Hotel Köln und die Maritim Hotelgesellschaft geben Anlass, sich deutlich von der aktuellen politischen Ausrichtung und Gesinnung der AfD zu distanzieren. Deshalb werden die Maritim Hotels gegenwärtig keine weiteren Räumlichkeiten an die AfD vergeben.« Gleichzeitig wurde dem thüringische Landeschef Björn Höcke Hausverbot in sämtlichen Häusern der Maritim Hotelgesellschaft erteilt.

Maritim hat sich also klar positioniert, wie aber gehen andere Hoteliers hierzulande mit Hotelaufenthalten und Veranstaltungsanfragen von rechtspopulistischen Parteien um? Antworten auf diese Frage gab es jüngst unter anderem durch das Best Western Hotel in Bad Mergentheim, dass eine Übernachtung des Spitzenkandidaten Dr. Alexander Gauland abgelehnt hat. Die AfD teilte mit, das der Politiker dort unerwünscht sei. Laut Dehoga Stuttgart befindet sich das Hotel damit im Spannungsfeld zwischen Hausrecht und Diskriminierungsverbot.

Eine andere Linie verfolgt die Göbel Hotelgruppe. Die Hotelgesellschaft hat in Nordhessen eine Veranstaltungsbuchung der AfD angenommen, was Kritik des lokalen Bündnis »Bunt statt braun« zur Folge hatte. Daraufhin entgegnete Geschäftsführer Gert Göbel in einer Stellungnahme, dass er als Unternehmer in der Verantwortung sei, Umsätze zu generieren und daher betriebswirtschaftliche Aspekte im Vordergrund stünden.

Eine ganz andere Erfahrung machte Haakon Herbst, HSMA-Präsident und Geschäftsführer der friends- Hotels, vor Kurzem mit einem seiner Hotels, in das eine hochrangige AfD-Politikerin unter falschem Namen reserviert und eingecheckt hat. Herbst erstattete Anzeige gegen die sogenannte "Frau Redlich" – wegen Verstoß gegen das Meldegesetz. In einem Internet-Post erklärte Haakon Herbst: »Mir ging es bei dieser Anzeige explizit nicht um die Tatsache, dass es sich um eine AfD Politikerin handelte, sondern um die Tatsache dass eine Spitzenpolitikerin geltendes Recht gebeugt hat und das LKA hier offensichtlich mitspielt... Wir können nicht auf AirBnB 'rumhauen', und die eigenen Meldevorschriften ignorieren. Dass es sich bei der Politikerin um eine Dame der AfD handelte, kommt für mich als liberalen Menschen erschwerend hinzu, ist aber in dieser Angelegenheit von untergeordneter Bedeutung!«