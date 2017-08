Best Practice: Hotelkompetenzzentrum zeigt barrierefreie Musterzimmer

Best Practice

18.08.2017 Top hotel

Im Hotelkompetenzzentrum Oberschleißheim, einer Informations- und Ausstellungsplattform für Hoteliers und Planer, werden in den kommenden Tagen gleich zwei "Hotel & Care"-Musterzimmer als Best-Practice-Beispiele eröffnet. Die Macher wollen zeigen, dass Barrierefreiheit nicht immer mit Einbußen in der Ästhetik einher gehen muss.

Stilvolles Ambiente, höchsten Hotelkomfort und volle Barrierefreiheit wollen die Verantwortlichen mit ihrem Konzept vereinen. Auf den ersten Blick ist die Barrierefreiheit den Zimmern laut den Machern nicht anzusehen. Das mache das Konzept der „Hotel & Care“ attraktiv für Menschen mit körperlichen Einschränkungen, die ein ästhetisch-anspruchsvolles Ambiente zu schätzen wissen.

"Wir bieten den Besuchern im Hotelkompetenzzentrum jetzt zwei vollfunktionsfähige barrierefreie Protozimmer, die sich an die Bedürfnisse des Gastes anpassen und nicht umgekehrt", heißt es von Seiten der Verantwortlichen. Es handle sich um zwei Räume mit vielfältigen Design-Ideen und Innovationen für Hoteliers, Planer und Architekten sowie für Pflegeeinrichtungen, Kur- und Reha-Kliniken und Seniorenresidenzen. "Aufgrund zahlreicher Anfragen nach Lösungen in diesem Bereich; das heißt der Verbindung von Hochwertigkeit, Design, Luxus und Komfort, sowie der wachsenden Nachfrage nach Barrierefreiheit und altersgerechtem Reisen, haben wir uns vor zwei Jahren entschlossen, zwei Zimmer-Prototypen zu entwickeln und mit namhaften Herstellern im Maßstab 1:1 umzusetzen." Mit dem Projekt Hotel & Care schließe das Hotelkompetenzzentrum in Oberschleißheim gemeinsam mit 29 Partnerunternehmen eine Lücke im Hotelmarkt. "Unsere Muster-Zimmeranzahl erhöht sich damit von elf auf 13 vollfunktionsfähige Räume."

Das Hotelkompetenzzentrum in Oberschleißheim nahe München bietet als Informations- und Veranstaltungsplattform auf einer Ausstellungsfläche von mehr als 5.500 Quadratmetern eine voll funktionsfähige Hotel-Etage sowie einen Gastrobereich für Profis. Dort können Hoteliers, Gastronomen, aber auch Architekten, Planer oder Investoren testen, wie technische Lösungen für Hotellerie und Gastronomie funktionieren. Das Angebot reicht von Software-Programmen, Schließanlagen über Schank- und Kühlanlagen bis hin zu einer voll funktionsfähigen Hotel-Etage. Es wird im Echtzeitbetrieb gezeigt, wie Design und Technik harmonieren.