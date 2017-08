17.08.2017 Mathias Hansen

Alle paar Jahre schafft es eine neue Stadt in den USA ins Rampenlicht der hippen, jungen Reisenden, aus denen die Millennium Generation besteht. Diese Millennials sind die Zukunft der Hotelindustrie, das sehen inzwischen alle versierten Hotelbetreiber so. Tophotelprojects hat sich den markt in Nashville genauer angesehen.

Für eine Weile war es Austin in Texas, dann folgte Portland in Oregon und gleichzeitig galt natürlich auch der New Yorker Stadtteil Brooklyn als vibrierender kultureller Treffpunkt der Millennials. Die Plätze haben alle ein paar Dinge gemeinsam: Fusion Küche, eine leicht aus dem Gleichgewicht geratene Ästhetik und eine lebendige Musikszene. Nashville in Tennessee passt insofern gut in diese Reihe, als dort schon seit langer Zeit ein Mekka für Countrysänger und andere Musiker gab.

Die Hotel Pipeline in Nashville, das zentral in Amerikas Süden liegt, quillt über vor Projekten. Überall wo man hinschaut scheint grade eine neues Hotel zu entstehen. Im Moment sind es 36 Hotels im 4 und 5-Sterne Bereich laut TOPHOTELPROJECTS, die im Bau oder in der Planungsphase sind. Natürlich kommen noch Budget Hotels dazu, was die Gesamtzahl der Neubauten noch weiter in die Höhe treibt.

Das bedeutet, dass es in den USA nur eine Stadt gibt, die derzeit mehr Hotelbauprojekte vorzuweisen hat. Es handelt sich natürlich um New York mit 55 Projekten im Luxusbereich.

Das Nashville nur knapp 20 Projekte weniger als New York hat, ist schon aussagekräftig. Die einmalige Mischung aus einem aufstrebenden Geschäftsviertel und der steigenden Popularität unter jungen Leuten verhilft der Stadt zu der sich grade vollziehenden Wiederauferstehung.

Nashvilles Hotel Pipeline übertrifft die von größeren und international bekannteren Städten wie Los Angeles, Chicago, Altanta und Washington DC. Für viele Experten kam der derzeitige Boom vielleicht etwas überraschend, aber es gab eine Reihe von risikofreudigen Entwicklern die schon früh angefangen haben in Nashville zu bauen und nun davon profitieren, während die Mehrzahl der Anderen grade erst das Potenzial erkannt haben.

Tophotelprojects hat noch die Auflistung der Top 10 Städte der USA für Sie:



1. New York - 55 Projekte

2. Nashville – 36 Projekte

3. Miami – 28 Projekte

4. Orlando – 23 Projekte

5. Chicago – 23 Projekte

6. Los Angeles – 22 Projekte

7. Atlanta – 28 Projekte

8. Seattle – 17 Projekte

9. Charlotte – 17 Projekte

10. Boston – 16 Projekte

Quelle: Tophotelprojects