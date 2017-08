17.08.2017 Top hotel

Wie geht es weiter mit dem 1966 eröffneten, Maritim in Halle an der Saale? Seit September 2015 war das leerstehende Gebäude als Flüchtlingsunterkunft genutzt worden. Doch seit März 2017 wird es dafür nicht mehr gebraucht. Nun will der Investor das ehemalige Hoteloffenbar einem ganz anderen Zweck zuführen. Das berichtet die Mitteldeutsche Zeitung (MZ).

Seit 2007 gehört der Bankimmobilien Vertriebsgesellschaft GmbH das Gebäude in Nachbarschaft der Hochstraße. Von hier aus plant das Unternehmen seine Geschäfte. Und das neuste Projekt ist auch gleich das aufsehenerregendste.

Nach den Plänen der Bankimmobilien Vertriebsgesellschaft GmbH, die das ehemalige Vier-Sterne-Hotel anscheinend für 12,6 Millionen Euro kaufen will, soll dort Sachsen-Anhalts modernstes Studentenwohnheim eingerichtet werden. Die internen Unterlagen zu dem Vorhaben, aus denen die »MZ« zitiert, will Geschäftsführer Gunnar Schlicht laut MZ aber nicht kommentieren. Nur so viel: „Wir haben mit allen Beteiligten besprochen, dass wir uns zum jetzigen Zeitpunkt nicht äußern.“

Nach MZ-Informationen haben sich die Bankimmobilien mit dem Betreiber, der Maritim-Gesellschaft, der privaten Besitzerin des Hotels sowie der Landesregierung auf einen Kaufvertrag verständigt. Denn eigentlich hat Sachsen-Anhalt hat das Objekt noch bis September 2018 als Erstaufnahmeeinrichtung für Geflüchtete gemietet. Seit März 2017 wird es aber wegen des Rückgangs an Einreisenden nicht mehr genutzt. „Das Thema kochte ja schon im Juli hoch. Dass die Verhandlungen schon soweit sind, überrascht uns schon“, sagt Thomas Faust, Sprecher des Studentenwerks in Halle, das selbst über 1.800 Wohnheimplätze für Studenten verfügt, der MZ. Er meint: „In Halle gibt es keinen zusätzlichen Bedarf an Wohnraum für Studenten.“

Insgesamt will der Investor wohl 250 Apartments in der Größe von 16 und 24 Quadratmetern sowie 50 Gästezimmer schaffen, dazu einen Studentenclub, Fitness-Bereich, Wasch- und Trockenräume und eine Cafeteria. Unklar ist aber bisher, ob die Brandschutzbestimmungen dieser Nutzung im Weg stehen. Geschäftsführer Schlicht bleibt allerdings gelassen: „Wir sind bekannt dafür, dass wir bei unseren Projekten auch unorthodoxe Wege gehen. Zumal wir schon ähnliche Ideen an anderen Orten umgesetzt haben.“