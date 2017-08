Hotelmarkt Schweiz: Hard Rock International macht Traditionshaus zu Musikhotel

14.08.2017 Top hotel

Hard Rock International erweitert sein Hotelportfolio und eröffnet in den Schweizer Alpen ein Hard Rock Hotel. Dafür wird ein 130 Jahre altes, frisch renoviertes Luxus-Boutique-Hotel in Davos umgebaut. Sogar in der historischen Kapelle wird eine Soundanlage installiert.

Das Haus, das in Zusammenarbeit mit der International Hospitality Services AG, der Eigentümerin des Spenglers Hotels und Holsboer Residences in Davos, betrieben wird, soll im Dezember 2017 eröffnen. Dafür wird das alte heutige Spenglers Hotel Davos umgebaut. Es bekommt nicht nur einen neuen Wellnessbereich. Auch das Design des erst 2016 renovierten historischen Luxus-Boutique-Hotels soll ein Update bekommen. Es wird sich laut den Verantwortlichen in einen von Musik inspirierten Erholungsort mit Erinnerungsstücken an den Wänden entwickeln. Letztere werden von einem Team von Designexperten kuratiert. Diese wollen die lokale Musikszene miteinbeziehen und die Kunst, den Stil und die Kultur der Region abbilden.

Das auf Geschäfts- und Freizeitreisende ausgerichtete Hard Rock Hotel Davos wird über 111 aufwendig umgestaltete Zimmer verfügen, darunter 31 Ein- bis Dreizimmer-Apartments. Zusätzlich zu drei Konferenzräumen für dynamische Meetings kann auch die historische Kapelle für Anlässe gebucht werden. Diese verfügt über eine moderne Soundanlage, natürliche Akustik, eine Orgel und anpassbare Beleuchtung und eignet sich ideal für Bankette, Hochzeiten, private Konzerte und Veranstaltungen. Für Wintersportler hält das Hotel einen Skiraum bereit, in dem die Gäste ihre Ausrüstung aufbewahren können. Zudem bietet das Hotel gehobene Kulinarik, unter anderem in einem bereits bestehenden Restaurant mit Terrasse im ersten Stock. Dazu gehört eine elegante Lobbybar und eine gediegene private Bar.

Ganz im Stil von Hard Rock wird das Hotel die Gäste auch mit zahlreichen Markenangeboten und Annehmlichkeiten verwöhnen, unter anderem mit dem Musikprogramm "Sound of Your Stay". Damit können die Gäste ihren Aufenthalt musikalisch begleiten – mit bereitgestellten Plattenspielern und Schallplatten. Zusätzlich stellt das Hotel eine Fender-Gitarre, Verstärker und Kopfhörer bereit. Wer will, kann in den Zimmern damit abrocken. Zusätzlich wird die Hotelanlage über Trainingsgeräte und ein Rock Spa verfügen, einschließlich musikalisch untermaltem "Rhythm & Motion"-Wellnessangebot, fünf Behandlungszimmern und Yogastudio.

Die Verantwortlichen freuen sich über den neuen Standort, der die bestehenden in über 70 Ländern ergänzen soll. "Während Hard Rock weltweit weiter wächst, zielt die Marke auf eine Expansion in den einflussreichen Städten und Reisezielen auf der ganzen Welt ab, insbesondere in Europa", erklärt Dale Hipsh, Senior Vice President der Hotelsparte von Hard Rock International. "Davos ist bekannt für sein reines Klima, sein Kulturangebot und seine vibrierende Unterhaltungsszene und gilt daher als renommiertes Reiseziel, das Touristen aus der ganzen Welt anzieht. Wir sind der Ansicht, dass Davos perfekt zur Marke passt, und freuen uns, das Hard Rock Hotelerlebnis in die Region bringen zu können."