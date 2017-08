Hotelmarkt Stuttgart: Haus mit Konzept für Langzeitgäste startet

14.08.2017 Top hotel

GS Star erweitert ihr Portfolio mit dem Arthotel ANA Living Stuttgart Böblingen: Ende 2017 wird das erste Design Long Stay & Boarding House der Arthotel ANA Kollektion eröffnet. Die 63 modern eingerichteten Zimmer sind laut den Verantwortlichen ideal für einen komfortablen Langzeitaufenthalt geeignet.

Ausgestattet sind die Zimmer mit Flat-Screen, gratis WLAN und modernen Badezimmern mit Walk-In-Dusche. Die Apartments sind je 27 Quadratmeter groß und umfassen eine voll ausgestattete Küche mit Ceranfeld und Kühlschrank. Zudem gibt es eine "Social Kitchen", in der die Gäste Kontakt zu anderen Besuchern knüpfen, ein schnelles Frühstück einnehmen oder abends gemeinsam kochen können. Auch besteht die Möglichkeit, im benachbarten Vier-Sterne-Haus Mercure Stuttgart Böblingen zu frühstücken. Insgesamt kostete der Neubau in der Otto-Lilienthal-Straße sechs Millionen Euro. Bauträger ist die Offenhäuser Grundstück Verwaltung; die GS Star pachtet das Haus für 20 Jahre.

GS Star stößt mit dem Arthotel ANA Living Stuttgart Böblingen laut eigener Aussage in eine Marktlücke, denn in der Region ansässige Firmen wie IBM, Hewlett Packard, Philips oder Daimler benötigten für ihre in- und ausländischen Mitarbeiter Long Stay Apartments, von denen es bislang nach Angaben von GS Star-Geschäftsführer Michael Bungardt nur wenige in der Metropolregion Stuttgart gibt.

Mit Arthotel ANA hat GS Star, deren Sitz in Augsburg ist, eine designorientierte Eigenmarke im Portfolio, die wächst. Zu den bestehenden zwölf Häusern in Deutschland und Österreich kommt neben der Neueröffnung in Stuttgart Böblingen ein weiteres Haus in Wien dazu.