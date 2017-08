Hotelmarkt Schweiz: Hotel Chlosterhof wird zu Seniorenresidenz

14.08.2017 Top hotel

Das Hotel Chlosterhof in Stein am Rhein am Bodensee stellt den Betrieb Ende 2017 ein. Geplant ist, das Haus künftig als Alters- und Wohnresidenz zu nutzen. Die Serviceleistungen soll teilweise das bisherige Team des Vier-Sterne-Hauses von Direktor Rafael Aragon übernehmen. Das berichtet htr.ch.

Der 1986 erbaute Chosterhof in Stein am Rhein mit 67 Zimmern hat sich in der Region zu einem führenden Tagungs- und Familenhotel entwickelt. Bis Ende des Jahres muss der Hotelbetrieb aber eingestellt werden. Wie Direktor Rafael Aragon gegenüber htr.ch erklärt, seien inzwischen andere starke Player auf den Mark gekommen. Er nannte beispielsweise das "Arcona Living" in Schaffhausen oder auch die neuen Lifestyle-Hotels, die die Städte erobern würden. Aragon führt den Chlosterhof seit 2012. Zusammen mit seiner Ehefrau Leonie wird er auch künftig operativ für den Betrieb und in der neuen Geschäftsleitung tätig sein.

Aniello Fontana, mit seinem Immobilienunternehmen Investor des neuen Fussballstadions in Schaffhausen und seit 2010 Eigentümer des Schaffhauser Hotels, habe sich laut Aragon schon seit einiger Zeit um eine Nachfolgeregelung für den Chlosterhof bemüht. Derzeit würden Gespräche mit möglichen Investoren geführt, die bis Ende des Jahres abgeschlossen sein sollen. Die potenziellen neuen Eigentümer würden ein Wohnen-im-Alter-Konzept mit Serviceleistungen realisieren. Geplant seien 1,5- bis 4,5-Zimmer-Wohnungen mit moderner Einrichtung und großzügigen Grundrissen. Alle Wohnungen sollen über eigene Küchen und Nassräume, Waschmaschinen und Wäschetrockner verfügen. Sobald das Gesamtkonzept steht, soll die Öffentlichkeit über die neuen Besitzer informiert werden. Dann werden auch die Wohnungen zur Miete angeboten.

Die Serviceleistungen für die künftigen Bewohner der geplanten Alters- und Wohnresidenz umfassen ein Pflegeangebot auf Abruf sowie Wäsche- und Reinigungsservice. Um weitere Dienstleistungen wie Physiotherapie, Massage, medizinische Versorgung, Friseur und ähnliches anbieten zu können, seien Verhandlungen mit lokalen Anbietern geplant. Die Verpflegung, Reinigung oder Haustechnik sollen künftig die Mitarbeiter des Chlosterhofs übernehmen, wie Rafael Aragon erklärt. Er spricht htr.ch gegenüber von 15 Festangestellten, sieben Azubis und zehn Teilzeitkräften. Weitergeführt wird auch das Restaurantkonzept: Aktuell gehören zum Chlosterhof vier Lokale: "Il Giardino", "Terrasse" und "The Butterfly Bar" sowie das mit 14 Gault Millau Punkten ausgezeichnete "Le Bateau". Auch Tagungen sollen weiterhin durchgeführt werden können. "Da schauen wir mit den umliegenden Hotels nach Unterkünften für die Gäste", so Aragon.

