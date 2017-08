Hotelmarkt Italien: Marriott International wächst

11.08.2017 Top hotel

Marriott International gibt die Eröffnung des Four Points by Sheraton Venedig Mestre bekannt. Das Hotel liegt im Stadtteil Mestre und wurde komplett renoviert.

Das unter einer Franchise-Vereinbarung mit der italienischen Managementgesellschaft DHotels geführte Hotel ist das fünfte Four Points by Sheraton Hotel in Italien. „Wir freuen uns sehr darüber, mit DHotels zusammenzuarbeiten und die Marke Four Points, die für den modernen Reisenden von heute konzipiert wurde, im Großraum Venedig einzuführen“, so John License, Vice President Premium & Select Marken, Marriott International Europe. „Das Hotel wird sowohl Geschäfts- als auch Urlaubsreisende ansprechen, die einen stilvollen Komfort, authentischen Service und eine direkte Zugverbindung zum Stadtzentrum suchen.“

Das Haus liegt verkehrsgünstig in Mestre im Großraum Venedig, einer der wirtschaftlich am stärksten entwickelten Regionen Italiens. Es verfügt über 168 Zimmer und Suiten, zwei Restaurants, einen 100 Quadratmeter großen Tagungsraum, ein Fitnessstudio, einen Garten sowie Innen- und Außenparkplätze. Unter anderem sorgen das beliebte Four Points Bett, Wi-Fi in allen öffentlichen Bereichen, ein belebendes Frühstück und das brandneue Best Brews Programm dafür, dass Gäste ihren Tag genießen können. „Wir sind hocherfreut mit Marriott International zusammenzuarbeiten und gemeinsam das Four Points by Sheraton Venedig Mestre zu eröffnen. Wir sind davon überzeugt, dass unser Hotel durch die Stärke der Marke und die Zielgruppen, die sie anspricht, bestens positioniert wird", sagt François Droulers, Eigentümer von DHotels. Insgesamt hat Marriott International in Italien derzeit 47 Hotels unter 14 Marken. Das Four Points by Sheraton Venedig Mestre ergänzt neben dem Four Points by Sheraton Padova, Four Points by Sheraton Milano, Four Points by Sheraton Catania und Four Points by Sheraton Bozen das Portfolio der Marke in Italien.