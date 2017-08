Hotelmarkt Ägypten: Neues Resort am Mittelmeer geplant

10.08.2017 Top hotel

Die Emaar Hospitality Group plant ihr zweites Hotelprojekt in Ägypten. Das Address Marassi Beach Resort hat 140 Zimmer und Suiten und liegt direkt am Sidi Abdel Rahman Bay am Mittelmeer.

Die Geschäfts- und Freizeitreisenden soll vor allem die Lage am Wasser anlocken. Das Hotel ist eines der 14 Projekte in der Pipeline von Address Hotels + Resorts. Olivier Harnisch, CEO der Emaar Hospitality Group, sagt: "Address Marassi Beach Resort is eines unserer prestigeträchtigen Projekte."

Die Räume sind in eleganten Brauntönen gestaltet. Naturbelassener Stein, warmes Holz und Glas sollen eine Wohlfühlatmosphäre kreieren. Zudem sollen ruhige Rückzugsorte sowie private Bereiche den Gästen Entspannung bringen. Wann genau das Resort eröffnet, ist laut dem Unternehmen noch unklar.

Schon jetzt teilt das Management ebenfalls mit, dass auch die Eröffnung des Address Marassi Golf Resort + Spa in Ägypten auf der Agenda steht. Dieses wird 49 luxuriöse Zimmer und Suiten und die Aussicht auf einen Golfplatz bieten.