Hotelmarkt Großbritannien: Rekord an neuen Hotelzimmern

10.08.2017 Top hotel

In der ersten Jahreshälfte ist die Zahl der neuen Hotelzimmer in Großbritannien so rasant gestiegen wie seit 2012 nicht mehr. Das berichtet das Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen HVS in seinem vierteljährlichen Report „Hotel Bulletin“. Neben international bekannten Marken bevorzugen die Gäste dem Bericht zufolge auch ausgefallene Unterkünfte.

Der RevPar in Großbrinanniens Städten ist in allen bis auf zwei angestiegen und allein in diesem Jahr wurden bisher 7.500 neue Hotelzimmer in Betrieb genommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sind das 40 Prozent mehr. Die britische Marke Premier Inn hat weiter expandiert und 2017 bereits zwei neue Häuser eröffnet.

Der Report verzeichnete aber vor allem ein Wachstum an Individualhotels. „Es wird immer eine starke Nachfrage bei Markenhäusern geben, aber wir erkennen auch, dass Gäste – vor allem in London – das Besondere suchen“, erklärt Russel Ken, Präsident von HVS. „Boutiquehotels in ausgefallenen Gebäuden, mit einer eigenen Persönlichkeit und einem ungewöhnlichen Angebot, kommen zunehmend bei anspruchsvollem Klientel an.“

Typisches Beispiel dafür sei etwa das The Ned, welches zum Künstlerclub „Soho House“ gehört, in einem alten Londoner Bankgebäude. Auch Designhotels wie das noble Curtain Hotel oder The Nobu Hotel kämen bei den Gästen gut an.

„Ein weltbekannter Markenname ist in London nicht so entscheidend“, erklärt Kett. Dennoch werden auch zahlreiche geplante Luxushotels mit Spannung erwartet, etwa das Raffles im alten Kriegsministerium oder The Peninsula, welches 2021 eröffnet werden soll. Insbesondere London sei, so Kett, ein Magnet für starke Hotelmarken – gleichzeitig „zeigt die Stadt, wie sie sich an die Nachfrage der Gäste anpasst und am Ball bleibt, indem zeitgemäße und trendbewusste Konzepte angeboten werden“.