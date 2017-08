Hotelmarkt Darmstadt: Ehemaliges Maritim wird Flaggschiff der Plaza-Gruppe

09.08.2017 Top hotel

Zum 1. September übernimmt die Plaza Hotelgroup das ehemalige große Maritim Rhein-Main Hotel in Darmstadt. Das Vier-Sterne-Hotel wird zukünftig als Best Western Plus Plazahotel firmieren und soll das neue Flaggschiff der Plaza Hotelgroup sein.

Aktuell werden alle 245 Zimmer und vier Suiten komplett renoviert, alle Möbel und Matratzen getauscht, pflegeleichte und lärmdämmende Vinylböden eingebaut. Die Bäder werden unter anderem mit Granitwaschtischen und begehbaren Duschen ausgestaltet. Alle Zimmer werden mit Flachbild-TV, Sat- und kostenpflichtigem Pay-TV, Telefon, Internet und schnellem WLAN ausgestattet sein.

Die Umbaukosten alleine für die Zimmer und Flure sowie den Rezeptionsbereich liegen bei etwa drei Millionen Euro. In der zweiten Ausbauphase sollen bei laufendem Betrieb die drei großen Tagungssäle für jeweils 300 Personen sowie acht weitere Veranstaltungsräume auf den modernsten Stand gebracht werden. Ebenso wird der Wellnessbereich verschönert und ein Fitnessbereich neu installiert. Für diese Maßnahmen stellt die Plaza Hotelgroup eine weitere Million Euro zur Verfügung. Geschäftsführerin Yonca Yalaz: „Das Haus mit der auffallenden Glasfassade wird unser Flaggschiff sein.“

Das im Westen Darmstadts verkehrsgünstig gelegene Tagungshotel ist für Besucher der Rhein-Main-Region einfach und schnell zu erreichen. Das 32. Hotel des Heilbronner Familienunternehmens hat sowohl Urlaubs- und Wochenendreisende als auch Tagungs- sowie Messegäste und Geschäftsreisende im Fokus.

„Unsere gute Zusammenarbeit mit Best Western zeigt sich erneut in diesem Vier-Sterne-Projekt. Gemeinsam mit der bekannten Marke führen wir sehr erfolgreich bereits über 20 Häuser in Europa,“ ergänzt Yonca Yalaz.