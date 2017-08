Hotelmarkt International: Wyndham Worldwide teilt sich auf

09.08.2017 Top hotel

Eines der weltweit grössten Unternehmen in der Hotellerie, die US-amerikanische Wyndham Worldwide, plant seine Tochtergesellschaften Wyndham Hotel Group und Wyndham Vacation Ownership auszugliedern und als eigenständige Unternehmen zu führen.

"Nach einem umfassenden Review-Prozess hat der Verwaltungsrat der Wyndham Worldwide festgestellt, dass ein Spin-off des Hotel-Geschäfts und die Kombination von Wyndham Vacation Ownership mit RCI, einem der größten Anbieter von Teilzeitferienwohnungsrechten, die beste Struktur ist, um den Unternehmenswert zu steigern und ein starkes Wachstum zu ermöglichen", sagt Stephen P. Holmes, Vorsitzender und CEO, zu den Zukunftsplänen des US-amerikanischen Unternehmens.

Die künftig unabhängige Hotel-Gesellschaft führt derzeit ein weltweites Portfolio von 18 Marken in über 8.100 Hotels mit rund 705.700 Zimmern in über 80 Ländern und erwirtschaftete 2016 Einnahmen von 1,3 Milliarden US-Dollar. Mit der Abspaltung von der Muttergesellschaft wird ein Wachstum von 150.800 Zimmern erwartet, wie Wyndham Worldwide in einer Mitteilung schreibt.

Mit mehr als zwei Milliarden Verkäufen im vergangenen Jahr ist Wyndham Vacation Ownership laut eigenen Angaben der weltweit größte Anbieter und Vermarkter von Ferienwohnungen. Das Unternehmen verfügt über 220 Resorts in den Vereinigten Staaten, Kanada, Mexiko, der Karibik, Südamerika und dem Südpazifik. Das ebenfalls zur Wyndham Gruppe gehörende Unternehmen RCI bietet seinen Mitgliedern 4.300 Wohnungen in mehr als 100 Ländern. Unter dem eigenständigen Auftritt soll sich die neue Gesellschaft als größtes Timesharing-Unternehmen der Welt mit einer starken Vertriebs- und Marketingplattform etablieren.

Die Namen der beiden neuen Aktiengesellschaften seien noch nicht bekannt, dafür die zwei neuen Verwaltungsräte, heißt es weiter. Geoff Ballotti, bisheriger CEO der Wyndham Hotel Group, wird die Hotelgruppe neu als Präsident und CEO leiten. Hauptsitz wird bei der Muttergesellschaft in Parsippany, New Jersey, sein.

Auch der bisherige CEO von Wyndham Vacation Ownership, Michael Brown, wird bei der eigenständigen Firma als CEO und Präsident zuständig sein. Der Hauptsitz des Unternehmens ist Orlando in Florida.

Die angekündigte Aufteilung erwartet Wyndham Worldwide im ersten Halbjahr 2018 abzuschließen, aber "es kann keine Sicherheit in Bezug auf den genauen Zeitpunkt geben", hält das Unternehmen fest.

Wyndham Wordwide präsentiert sich weltweit mit mehr als 55 Brands, wie beispielsweise Wyndham Hotels and Resorts, Ramada, Days Inn, Super 8, Wyndham Rewards, RCI, Landal Green Parks, English Country Cottages, Novasol, Wyndham Vacation Resorts and World Mark by Wyndham.

Quelle: HTR