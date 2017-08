Hotelmarkt Rosenheim: B&B Hotels vergrößert Portfolio auf 95 Häuser:

09.08.2017 Top hotel

Das erste Haus der Economy-Hotelkette B&B hat in Rosenheim eröffnet. Das 98-Zimmer-Haus ist bereits das 95. Hotel der Gruppe in Deutschland.

Rosenheim ist für B&B laut den Verantwortlichen der ideale Knotenpunkt zwischen München, Salzburg und Innsbruck. Das Hotel richtet sich an Geschäftsreisende, aber auch an aktive Urlauber – die Region bietet zahlreiche Outdoor-Freizeitmöglichkeiten und Kultur-Angebote. Deshalb freut sich Hotelmanager Stefan Jenner, dass er sein erstes B&B rechtzeitig vor dem Rosenheimer Herbstfest, einem der größten Volksfeste in Bayern, im August eröffnet hat.

Das B&B Hotel Rosenheim bietet Einzelzimmer ab 56 Euro, Doppelzimmer ab 66 Euro und Familienzimmer für bis zu vier Personen ab 86 Euro pro Nacht an. Wie in allen B&B Hotels ist die Nutzung von WLAN und Sky-TV kostenfrei.

Max C. Luscher, Geschäftsführer der B&B Hotels GmbH, freut sich über das 95. Hotel in Deutschland. „Mit Rosenheim eröffnen wir unser 17. Haus in Bayern – zwei weitere sind bereits in Neu-Ulm und in München geplant – und vergrößern damit unsere Präsenz in Süddeutschland.“