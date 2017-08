Hotelmarkt international: Vienna House eröffnet neues Hotel in Warschau

08.08.2017 Top hotel

Im Sommer 2018 eröffnet Vienna House im Warschauer Geschäftsviertel Mokotów ein neues 164-Zimmer-Hotel. Das Vienna House Mokotów Warsaw wird ein Vier-Sterne-Superior-Geschäftshotel mit einer Kombination aus Industriedesign, Gemütlichkeit und nachhaltiger Gastronomie.

Das Leitmotiv des neuen Vienna House in Polen spielt mit der industriellen Vergangenheit des Standortes und dem Zeitgeist des aufstrebenden Warschaus. Dieses spiegelt sich in Design und Konzeption wider. Verantwortlich dafür zeichnet das polnische Architekturbüro Jems Architekci. Zielgruppe des Hotels sind Geschäftsreisende, Mitarbeiter von ansässigen Unternehmen und Bewohner des Bezirks.

In den Zimmern trifft die Geradlinigkeit des Industriedesigns auf Gemütlichkeit. Große Glasflächen, Backstein und Stahl stehen auf der einen Seite, natürliche Materialien wie Holz und Wolle in warmen Farbtönen auf der anderen Seite. Das Badezimmer ist als individueller Wellnessbereich konzipiert, mit großer, ebenerdiger, stilvoller Dusche, Premiumausstattung und natürlichen Pflegeprodukten. In den gesamten Räumen ist das Lichtkonzept ein entscheidendes Entspannungselement.

Beim Frühstück und im Restaurant „Green House“ wird konsequent auf die nachhaltige Zusammenarbeit mit lokalen Bauern und Produzenten gesetzt. Angeschlossen an das Restaurant ist eine Terrasse mit circa 50 Sitzplätzen. Weiterhin bietet das Hotel neben einer Bar sowie einem Wellness- und Fitnessbereich auch eine 250 Quadratmeter große Meeting- und Konferenzfläche. Diese lässt sich nach Wunsch gestalten und verfügt über Tageslicht.

„In Warschau ein Hotel zu eröffnen, ist ein naheliegender Schritt für uns. Wir führen in Polen seit vielen Jahren sehr erfolgreich ein Resort und mehrere Business- und Cityhotels“, erklärt Rupert Simoner, Vorstandsvorsitzender von Vienna House. „Das neue Hotel bestätigt unsere Wachstumsstrategie und gleichzeitig unser Commitment zum polnischen Markt.“ Eigentümer des Hotels ist Private Equity Fund Garvest mit Sitz im polnischen Poznań. Das Vienna House Mokotów Warsaw wird als Pachtbetrieb geführt. Die Investitionssumme liegt bei circa 22 Millionen Euro.