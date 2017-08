Hotelmarkt Schweiz: Hotel 7132 in Vals ist jetzt Fünf-Sterne-Haus

08.08.2017 Top hotel

Das Hotel 7132 in Vals in den Bündner Alpen, das dem Investor Remo Stoffel gehört, ist in die Fünf-Sterne-Superior-Kategorie aufgestiegen. Rund 53 Millionen Euro wurden zuvor in das Haus investiert. Die gesamte Infrastruktur wurde erneuert und erweitert, um den Erwartungen der anspruchsvollen Gäste gerecht zu werden.

Das Hotel umfasst zwei Bereiche: Das 7132-Hotel (benannt nach der Postleitzahl von Vals) mit fünf Sternen und das angrenzende 7132 House of Architects mit seinen einzigartigen Zimmern, die alle von namhaften Architekten gestaltet wurden: Tadao Ando, Peter Zumthor, Kengo Kuma und Thom Mayne. Im 7132 Hotel befinden sich die drei Penthouse-Suiten, die höchsten Ansprüchen in Bezug auf Komfort und Design genügen. Im Preis dieser Suiten, die etwa ab 2600 Euro pro Nacht gebucht werden können, ist die Beförderung nach Vals per Hubschrauber inbegriffen. 7132 ist das einzige Deluxe-Hotel der Schweiz, das über einen eigenen Helikopter (Airbus EC 130) verfügt. Zudem kamen in dem Haus im Juli folgende Zimmer hinzu: zwölf Private-Spa-Rooms inklusive Dampfbad im Badezimmer, drei One-Bedroom-Suiten inklusive Dampfbad im Badezimmer, drei Doppelzimmer und ein Einzelzimmer.

Des weiteren ergänzt die hochwertige Gastronomie mit mehreren Restaurants das Angebot. Viele Besucher werden auch durch die dazugehörige eizigartige Thermalquelle angelockt. 2012 hatte die Gemeinde das Hotel und die Therme an Remo Stöffel verkauft. Veränderte Anforderungen an das Angebot und ein hoher Investitionsbedarf machten diesen Schritt nötig. Seither investiert der neue Eigentümer in die Zukunft des Hotels.