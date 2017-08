Hotelmarkt international: Neues 700-Zimmer-Hotel entsteht am Times Square

07.08.2017 Top hotel

Am weltberühmten Broadway in New York entsteht derzeit ein milliardenschweres Hotel- und Kulturzentrum: Das historische Gebäude mit der Hausnummer 1568 soll ein Luxushotel mit 700 Zimmern sowie ein Theater und Einzelhandel beherbergen.

Zu den Highlights des sanierten, 47 Stockwerke umfassenden, Gebäudes zählen neben dem Hotel das restaurierte Palace Theatre. Hinzu kommen Geschäfte, Freizeiteinrichtungen, Gastronomie-Outlets und der über 1500 Quatratmeter großer LED-Außenbildschirm an der Gebäudeseite zum Times Square.

Verantwortlich für das zwei Milliarden US-Dollar teure Projekt zeichnen als Investoren die L&L Holding sowie Maefield, Forttress und die Nederlander Organization. Wann das Projekt fertiggestellt sein wird, ist noch nicht bekannt.