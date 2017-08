Hotelmarkt Hamburg: Zwei Hilton-Hotels gehen an den Start

07.08.2017 Top hotel

In Hamburg sind das Holiday Inn Express Hamburg-City Hauptbahnhof mit 104 hellen, modern ausgestatteten Zimmern, sowie das Hampton by Hilton Hamburg City Centre mit 161 Nichtraucherzimmern eröffnet worden. Sie wurden beide an den Betreiber, die Foremost Hospitality, übergeben.

Die beiden neu errichteten Hotels befinden sich direkt am Sonninkanal, nur wenige Minuten vom Hamburger Hauptbahnhof entfernt. „Wir freuen uns, mit diesem Doppelprojekt unser 14. und 15. Hotel in Deutschland zu eröffnen. An dem wichtigen Hotelstandort Hamburg ist die Foremost Unternehmensgruppe damit mit insgesamt vier Hotels vertreten“, erläutert Hubert van de Loo als verantwortlicher Geschäftsführer der Foremost Unternehmensgruppe.

Mit der Eröffnung des Hampton by Hilton ist die Marke erstmals in Hamburg vertreten. Sie erweitert somit das bereits existierende Portfolio der vier Hampton-Häuser in Deutschland. In diesem Jahr ist zudem die Eröffnung von zwei weiteren Hotels der Marke in den deutschen Großstädten Freiburg und Frankfurt geplant.

Das Designkonzept des Holiday Inn Express ist auf die Bedürfnisse des „Smart Travellers“ ausgerichtet. Die Zimmer sowie der Eingangs- und Empfangsbereich mit Bar und Businesscenter, wurden neu gestaltet. Das Hampton by Hilton hält für seine Gäste komfortable Betten, 32-Zoll-HD-TV, ein Fitnesscenter sowie ein warmes Frühstücksbuffet bereit. Der Highspeed Internet-Zugang und das Frühstück sind für alle Gäste im Zimmerpreis inbegriffen.

Die Eröffnungen weiterer Hotelstandorte durch Foremost Hospitality folgt im Herbst 2017 in Köln mit dem größten Holiday Inn Express Europas sowie in Frankfurt erstmals mit der Marke Hilton Garden Inn.