Hotelmarkt Rheinland-Pfalz: Leonardo Hotel geht in Bad Kreuznach an den Start

04.08.2017 Top hotel

Zwar eröffnet das neue Vier-Sterne Leonardo Hotel Bad Kreuznach erst im März 2018, aber schon jetzt gibt es erste Einblicke: Die insgesamt 91 Zimmer hat einmal mehr Hotel Interior Designer Andreas Neudahm gestaltet.

Er sagt: „Da wir in dem Haus in erster Linie Geschäftsreisende als Übernachtungsgäste erwarten, war es uns ganz besonders wichtig, für eine Umgebung zu sorgen, die den Gästen eine entspannte Auszeit auf Zeit bietet." Warme Farben, wie ein gedecktes Rot und Gelb, unterstützt durch das eigens entwickelte Lichtkonzept, ließen ein heimeliges Ambiente aufkommen, in dem die Gäste sofort ankämen und sich wohlfühlen könnten.

Lokalen und gleichzeitig weltoffenen Flair gestalten laut Neudahm die Bilder im gesamten Haus. Sie stellen nicht nur einen regionalen Bezug her, sondern sollen auch dazu animieren, die Umgebung zu erkunden. Das Leonardo Hotel Bad Kreuznach entsteht in Zusammenarbeit mit dem Unternehmer Klaus Meffert, Vorstandsvorsitzender der Meffert Farben AG, der Bauherr und Eigentümer des Zehn-Millionen-Euro-Objektes ist. Die Planung liegt beim Architekturbüro RS-Plan AG.