Hotelmarkt Garmisch-Partenkirchen: Hotel Obermühle eröffnet Executive-Etage

04.08.2017 Top hotel

Sie ist das neue Prunkstück des Best Western Hotel Obermühle: die neue Executive-Etage mit zwei Mastersuiten, fünf Suiten und fünf edlen Doppelzimmern des Vier-Sterne-Superior Hotels in Garmisch-Partenkirchen. Für die neuen Räumlichkeiten wurde der Westflügel um eine komplette Etage aufgestockt. Geschäftsführer Christian Wolf hat dafür 2,2 Millionen Euro in die Hand genommen.

„Im Grunde haben wir seit 2013 peu à peu das komplette Haus modernisiert. Die letzte, die sogenannte Bauphase IV, war das Tüpfelchen auf dem i“, erklärt Christian Wolf, Geschäftsführer des Traditionshotels Best Western Hotel Obermühle in Garmisch-Partenkirchen.

In den zwei Mastersuiten der jetzt neuen Executive Etage im Westflügel des Vier-Sterne-Superior-Hauses ist der Leitgedanke Tradition und Wellness deutlich zu spüren. Bei der Ausstattung setzte man auf edle Materialien mit regionalem Bezug. Die größere der neuen Mastersuiten ist rund 70 Quadratmeter groß. Zwei Schlafzimmer, zwei Bäder und ein separater Essbereich bieten Platz für bis zu sechs Personen, die einen einzigartigen Rundum-Bergblick auf drei Balkonen genießen können. Die Suite ist außerdem mit einer großen Küche ausgestattet, in der die Gäste entweder selbst den Kochlöffel schwingen können oder sich von einem Koch etwas zaubern lassen können. Die zweite, rund 60 Quadratmeter große Mastersuite für zwei bis vier Personen, hat eine private Panoramasauna mit Blick auf das Wettersteingebirge.

Der Ausbau der Executive-Etage begann Anfang April dieses Jahres, um das Stockwerk noch rechtzeitig zur Sommersaison zu eröffnen. Die gesamten Bauarbeiten fanden bei laufendem Betrieb statt. Der betroffene Nebentrakt des Hotels war für einige Tage sogar „oben ohne“ zu sehen – nur so konnte das Gebäude um eine Etage aufgestockt werden. „Das war eine große Herausforderung, denn während der Umbauarbeiten sollten die Gäste so wenig wie möglich in ihrer Erholung gestört werden. Gleichzeit hatten wir aber einen straffen Zeitplan“, sagt Geschäftsführer Christian Wolf.

Trotzdem: Der Zeitplan wurde eingehalten. Die ersten Gäste checken Anfang August in der neuen Etage ein. Für Christian Wolf ist die neue Executive-Etage ein bedeutender Schritt: „Unsere Gäste haben unser Haus als traditionsreiches First-Class-Hotel mit authentischem Ambiente kennengelernt. Jetzt wollen wir zeigen, dass wir den hohen Qualitätsansprüchen gerecht werden – mit luxuriösen, gemütlichen Zimmern und innovativen Urlaubsideen.“