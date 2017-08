Geschäftszahlen: Motel One steigert Umsatz auf 185 Millionen Euro

03.08.2017 Top hotel

Das erste Halbjahr 2017 beschließt Motel One mit positiven Zahlen: Die Budget-Design-Hotelgruppe steigerte den Umsatz um acht Prozent auf 185 Millionen Euro bei einer Auslastung von 77 Prozent.

Im vergangenen Jahr lag die Auslastung in der ersten Jahreshälfte noch bei 74 Prozent. Auch der Operating Profit ist gestiegen und auf 40 (Vorjahr 30) Millionen Euro gewachsen. Die saisonalen Effekte, die durch die späten Oster- und Pfingstfeiertage bedingt waren, sind auf Halbjahresbasis bereinigt.

Seit der Eröffnung des zweiten Hauses in Manchester im Juni 2017 gehören 57 Hotels mit 15.467 Zimmern zum Portfolio der Motel One Group. Davon befinden sich 16 Häuser im Ausland. Somit verfügt Motel One über Hotels an attraktiven Standorten in Deutschland, Österreich, Großbritannien, Belgien, Tschechien, den Niederlanden und der Schweiz. Der internationale Anteil hat sich um einen Prozentpunkt auf 30 Prozent erhöht.

Nach den erfolgreichen Eröffnungen des Motel One Berlin-Upper West und des Motel One Manchester-Royal Exchange werden im zweiten Halbjahr 2017 Häuser in Zürich, München (Parkstadt Schwabing), Freiburg und Berlin (Alexanderplatz) in Betrieb gehen. Außerdem ist der Markteintritt Spanien mit einem ersten Motel One in Barcelona geplant. Darüber hinaus konnte das Wachstum von 77 im vergangenen Jahr auf 87 Hotels vertraglich gesichert werden. Abgeschlossen wurden 2017 neue Standorte in Düsseldorf, Hannover, Stuttgart sowie mit Mailand der Markteintritt Italien.

„Like the Price. Love the Design.” – Motel One verfolgt diesen Anspruch erfolgreich und hat für die Umsetzung dieses Konzepts den „German Brand Award“ sowie die Auszeichnung „Brand Innovation of the Year“ erhalten. Im Ausland konnte das Motel One Edinburgh-Royal überzeugen und wurde auf den Scottish Hospitality Awards 2017 zum „City Budget Hotel of the Year“ gekürt.