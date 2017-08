Hotelmarkt USA: Hotelgiganten schließen sich Best Western an

02.08.2017 Top hotel

Die beiden weltbekannten Hotels, das Stratosphere in Las Vegas und das Aquarius Casino Resort in Laughlin, haben sich Best Western Hotels & Resorts in den USA angeschlossen. Wie Best Western bekannt gibt, sind die zwei Hotelgiganten in Nevada, die nun zum Softbrand BW Premier Collection gehören, mit insgesamt mehr als 4.000 Zimmern die beiden größten Häuser der Hotelgruppe weltweit.

Dass sich Stratosphere Casino, Hotel und Tower in Las Vegas mit über 2.400 Zimmern sowie das Aquarius Casino Resort in Laughlin mit mehr als 1.900 Zimmern Best Western Hotels & Resorts anschließen, stellt laut den Verantwortlichen den größten Deal in der über 70-jährigen Geschichte von Best Western dar. „Es ist ein spannender Tag für Best Western Hotels & Resorts: Wir bieten jetzt zwei neue aufregende Hotelziele für unsere Gäste“, sagt Ron Pohl, Senior Vice President und COO von Best Western Hotels & Resorts. „Die beiden Häuser bieten alles aus einer Hand. Als Teil des Kundenbindungsprogramms Best Western Rewards können die Gäste hier außerdem wertvolle Punkte sammeln“, so Pohl.

Das 1996 eröffnete Stratosphere in Las Vegas ragt rund 350 Meter hoch in den Himmel von Las Vegas und ist damit das höchste Gebäude der Stadt mit der höchsten Aussichtsplattform der USA. Das Hotel verfügt über ein großes Casino auf mehr als 8.000 Quadratmetern, verschiedene Restaurants, Lounges, zwei Rooftop-Pools, mehr als 30 Shops und ein Theater mit täglichem Liveprogramm. Das Aquarius Casino Resort ist das größte Casino-Resort in Laughlin, Nevada, mit 1.906 Zimmern und Suiten, zahlreichen Restaurants und einem rund 6.000 Quadratmeter großen Casino mit umfangreichen Spielemöglichkeiten.