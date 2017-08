Hotelmarkt Allgäu: Chalets und Eventlodge gehen im Tannheimer Tal an den Start

02.08.2017 Top hotel

LA SOA Chalets & Eventlodge eröffnet Ende August im Tannheimer Tal im Allgäu. Gastgeberin ist die Wirtschaftsjuristin Dr. Stephanie Swoboda, die damit eine Location für Tagungen, Feiern und Urlaub schafft.

Die Räumlichkeiten in den Bergen lassen sich individuell an unterschiedliche Veranstaltungstypen anpassen. Insgesamt verfügt die Lodge über drei Eventräume mit moderner Ausstattung. Der kleinste Raum bietet Platz für acht, der größte für 50 Personen. Zudem können zwei Zimmer auch kombiniert werden, so dass für bis zu 100 Gäste bestuhlt werden kann. Ein Restaurant mit Showküche und Bar sowie eine Dachterrasse ergänzen das Angebot.

Übernachten sollen die Besucher in einem der neun Chalets und zwei Lodgesuiten. Diese sind mit hochwertigen Materialien, Holz und alpinen Elementen ausgestattet. Es dominieren außerdem Glas, Sichtbeton und Stein. Feine Stoffe und stilvolle Möbel sollen für eine entspannte Atmosphäre sorgen. Alle Chalets verfügen zudem über große Fensterfroten, eine offene Küche mit Weinklimaschrank, eine freistehende Badewanne, eine Sauna und einen Kamin. Sie bieten mit bis zu vier Schlafzimmern mit je einem eigenen Bad Platz für zwei bis acht Personen. Eine Übernachtung kostet ab 130 Euro pro Person.

Gegessen wird ebenfalls im Chalet. Das Frühstück wird direkt zu den Gästen gebracht. Abends können sich die Besucher entweder von Köchen im Chalet verwöhnen lassen, sich mit ausgesuchten Zutaten selbst bekochen, oder Barbecue sowie Fondue genießen.