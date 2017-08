Hotelmarkt Wien: Arcotel eröffnet Hotel in Shoppingcenter

01.08.2017 Top hotel

Arcotel Hotels ist ab sofort mit drei Häusern in Wien vertreten. Die österreichische Hotelgruppe hat das neue Arcotel Donauzentrum mit Seminarräumen und Lounge im gleichnamigen Shoppingcenter eröffnet. Das Haus hat vier Sterne.

Das dritte Haus der österreichischen Hotelgruppe am Wiener Markt wartet mit einem neuen Konzept auf. Der Fokus liegt laut den Verantwortlichen auf digitalen Services, dem Lounge-Konzept und einem innovativen Grab & Go Frühstück. Neben 158 Zimmern und einem Co-Working-Space mit Terrasse werden auch fünf Seminarräume für bis zu 99 Personen über den Dächern des 22. Bezirks geboten. Mit dem Arcotel Donauzentrum führt die österreichische Hotelgruppe insgesamt elf Häuser an sieben Standorten in Österreich (Wien, Linz, Salzburg), Deutschland (Hamburg, Berlin, Stuttgart) und Kroatien (Zagreb).

Innerhalb eines Jahres hat Vorstand Martin Lachout das Konzept "Arcotel Donauzentrum" entwickelt und umgesetzt. "Mit dem neuen Hotelkonzept wollen wir ein junges und insbesondere technisch anspruchsvolles Publikum ansprechen", erklärt Lachout. "Mit einer 500 Mbit/s Internetverbindung, die selbstverständlich gratis zur Verfügung steht, können unsere Gäste ihre Netflix-, Sky- und Amazon-Serien auf unseren Flatscreens in den Zimmern abspielen. Mit diesem Hotelkonzept streben wir eine Führungsrolle in Wien an."

Für Haus-Eigentümerin Dr. Renate Wimmer war der Standort in Transdanubien folgerichtig: "Der 22. Bezirk ist der am stärksten wachsende Bezirk in Wien. Der Standort im Donau Zentrum bietet eine perfekte Verkehrsanbindung mit U-Bahn, Flughafenbus und Autobahn. Mit dem Vier-Sterne-Hotel Arcotel Donauzentrum bieten wir ein modernes, digitales Produkt." Für das Design und die Innenausstattung zeichnet einmal mehr der Wiener bildende Künstler, Industrie-Designer und Architekt Professor Harald Schreiber verantwortlich. Das Hotel soll durch das Thema "Naturraum Donau" als Ruhepol inmitten des gut besuchten Einkaufszentrums und City-Centers des 22. Bezirks dienen. Gestaltet ist das Haus in Grüntönen und mit Motiven aus rundgeschliffenen Kieseln.

Im "Livingroom" im 2. Stock des Arcotel Donauzentrum, wird tagsüber im Co-Working Space gearbeitet. Ab 16.30 Uhr eröffnet dort die Lounge. Auf gemütlichen Sofas, am Community Table, an der Bar oder auf der Terrasse gibt es Gin und Tonic in mehr als 360 verschiedenen Kombinationen. Eine kleine Karte mit Hot Dogs, Suppen und Antipasti ergänzt das Angebot.