Hitzewelle: Wiener Austria Trend Hotels vergünstigen klimatisierte Zimmer

01.08.2017 Verena Usleber

Nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich ist die Hitzewelle angekommen. Deshalb haben die Wiener Austria Trend Hotels nun eine coole Aktion gestartet, wie wetter.at berichtet.

Klettern die Temperaturen in Wien über 30 Grad, können hitzegeplagte Einheimische eine Nacht in einem klimatisierten Hotelzimmer verbringen – zu teilweise stark vergünstigten Preisen. Etwa 30 Euro kostet den Wiener dann eine Nacht im klimatisierten Doppelzimmer, sonst wären es beispielsweise rund 85 Euro im Haus der Gruppe beim Theresianum in Wien. Wer ein Zimmer möchte, kann ab 15 Uhr des jeweiligen Tages buchen.