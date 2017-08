Hotelmarkt international: Leonardo Hotels kauft schottische Portland-Gruppe

01.08.2017 Top hotel

Leonardo Hotels übernimmt die Portland Hotels mit insgesamt fünf Häusern in Schottland. Neben den bisherigen Standorten London Heathrow und Edinburgh kommen weitere Häuser in Edinburgh sowie in den Destinationen Glasgow, Perth und Aberdeen hinzu.

Die Hotels werden schrittweise in das Leonardo-Portfolio und damit in die einzelnen Leonardo-Marken integriert. Zusammen mit dem Flughafen Leonardo Hotel London Heathrow Airport haben die Leonardo Hotels in Großbritannien nun sieben Hotels mit insgesamt 1.048 Zimmern. Mit dieser Portfolioerweiterung zählt die Leonardo Gruppe mehr als 80 Hotels in Europa. Dazu gehört auch das am 1. August eröffnete insgesamt zehnte Haus in München, das Munich City East.

Die Häuser in Schottland sind unterschiedlich groß. Das Edinburgh Capital hat 111 Zimmern und sieben Meetingräume für bis zu 320 Personen. Das City Hotel umfasst 52 Zimmer. Das Glasgow Pond Hotel mit seinen 137 Zimmern und drei Meetingräumen für bis zu 130 Personen befindet sich im Stadtteil West End. In Perth bietet das Huntingtower Hotel mit 34 Zimmern und seinen umfangreichen Veranstaltungskapazitäten sowie weitläufigen Gartenanlagen einen Raum für Meetings und Privatfeiern. Das Speedbird Inn umfasst 202 Zimmer und liegt am Flughafen Aberdeen Airport.

Daniel Roger, Managing Director Leonardo Hotels Europe, sagt zur Übernahme: „Mit dem Markteinstieg in Großbritannien vor zwei Jahren haben wir uns das Ziel gesetzt, unser Portfolio weiter auszubauen und den Bekanntheitsgrad der Leonardo Hotels zu stärken. Der Kauf der Portland Hotels unterstreicht dies.“