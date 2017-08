Geschäftszahlen: NOVUM Hotel Group erzielt erneut Umsatzrekord

01.08.2017 Top hotel

Starkes erstes Halbjahr bei der NOVUM Hotel Group: Mit einem deutlichen Umsatzplus von 47,8 Prozent im ersten Halbjahr steuert die Gruppe erneut auf einen Umsatzrekord zu. Internationale Wachstums- und Expansionsambitionen sollen die bisherigen Ziele übersteigen.

Dank der Eigenmarken Novum Hotels, Novum Select, niu sowie lukrativen Franchisepartnerschaften bleibt die Gruppe weiterhin auf Erfolgskurs und setzt das starke Wachstum der vergangenen Jahre in ein deutliches Umsatzplus um. Der positive Trend der vorangegangenen Halbjahre besteht auch im ersten Halbjahr 2017 und damit auch im für die Hotellerie anspruchsvollen ersten Quartal. Denn in den ersten sechs Monaten verzeichnet die Gruppe gegenüber dem ersten Halbjahr 2016 eine satte Umsatzsteigerung von 55 Millionen Euro auf über 81 Millionen Euro (konzernübergreifend*).

Derzeit betreibt und entwickelt die Gruppe rund 146 Hotels mit mehr als 16.000 Zimmern in Europa. Die anspruchsvolle Messlatte liegt aktuell bei 200 Hotels bis 2020. Seit Januar zählt die NOVUM Hotel Group 25 neue Häuser in ihrem Portfolio. Für die Midscale-Marke niu befinden sich mehr als 30 Hotels in der Entwicklungsphase. „Wir wollen nachhaltig wachsen und setzen daher auf eine nachhaltige Strategie. Die Einführung unserer Marke niu, bestehende und neue Franchisepartnerschaften, unsere Kapitalsituation dank einer zu 100 Prozent inhabergeführten Gruppe und die Flexibilität unserer Entscheidungsträger, sind nur ein paar der schlagkräftigen Gründe, die unsere Hotelgruppe europaweit so erfolgreich macht“, erklärt David Etmenan, Chief Executive Officer & Owner der NOVUM Hotel Group das schnelle Wachstum.

*Die vorläufigen Zwischenziffern für den Zeitraum Januar bis Juni 2017 sind zur Veranschaulichung konzernübergreifend zusammengefasst und spiegeln den derzeitigen Buchungsstand wider. Abschluss- und Umbuchungen im jeweiligen Konzernkreislauf können dieses Ergebnis noch verändern. Insofern wird keine Garantie auf die Richtigkeit gegeben.