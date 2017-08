Studie: Mega-Trends für aktuelle Reisebedürfnisse

01.08.2017 Top hotel

Der Tourismus in Europa boomt: Bis 2030 wird ein Wert von 557 Millionen internationalen Besuchern in den EU-Staaten erwartet – ein Plus von knapp 14 Prozent. In seinem Report „European Travel Megatrends“ betrachtet der Immobiliendienstleister Savills vor allem neue Reisemuster in verschiedenen Zielgruppen – demnach sollten Hoteliers und Gastronomen auf Nischenprodukte setzen.

Tourismusschaffende als auch Projektentwickler im Gastronomie und Tourismussegment müssen laut dem Report bis zum Jahr 2030 einen neuen Spagat beherrschen. Mit dem wachsenden Touristenaufkommen steigt gleichzeitig die Spezialisierung der Zielgruppenbedürfnisse. Heutige Nischenprodukte können dadurch eine vielversprechende Anlage sein.

Die Kombination verschiedener Konzepte – etwa nachhaltiger Energiekonzepte, Mischnutzung sowie komplett neuer Unterkunftsideen wie Serviced Apartments für gleich mehrere Nutzergruppen – eröffnen laut den Experten von Savills insgesamt einen neuen Markt innerhalb der Assetklasse Hotel & Tourismus.

Die gut ausgebaute öffentliche und touristische Infrastruktur in Europa sorge bis 2030 für die Etablierung bislang eher weniger frequentierter Reiseziele neben den nach wie vor existierenden Reise-Hot-Spots wie etwa Metropolen. Grund dafür sei das wachsende und stärker ausdifferenzierte Reisebedürfnis gleich mehrerer Zielgruppen: Neben den Silver Travellern (65+), die im Vergleich zu den heutigen Pendants gesundheitlich und finanziell besser aufgestellt seien, werden die heutigen Millenials und Generation Z auf der Suche nach individuellen Zielen sein, die ihren Vorstellungen entsprechen.

„Junge Reisende möchten Abenteuer und unvergessliche Erlebnisse, um den Freizeitwert zu maximieren. Unpersönliche Hotels und überlaufene Tourismusgebiete gehören daher nicht zu ihren Favoriten. Die weitgereisten Baby-Boomer setzen hingegen auf Komfort sowie aktive Urlaubsgestaltung und möchten hierbei keine Kompromisse eingehen“, erläutert George Nicholas, Global Head of Hotels bei Savills. „Unterkünfte müssen sich deshalb darauf fokussieren, welche einzigartigen Dienstleistungen sie offerieren und wie sie ihr Angebot so anpassen und zuschneiden können, dass sowohl der 22-jährige Alleinreisende als auch das 65 Jahre alte Paar auch 2030 noch zu ihren Gästen gehören.“

Der gesamte Report findet sich unter: www.savills.com/research