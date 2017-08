AICR Deutschland: Miriam Ziemer als Präsidentin wiedergewählt

01.08.2017 Top hotel

Die vergangenen zwei Jahre waren für die AICR, Amicale Internationale des Sous Directeurs et Chefs de Réception des Grand Hôtels – so der offizielle Name, höchst erfolgreich: Die Mitgliederzahlen haben sich mehr als verdoppelt. Beim Jahrestreffen im Crowne Plaza Heidelberg City Centre standen auch Neuwahlen an.

Präsidentin Miriam Ziemer (General Manager my4walls Hamburg) wurde in ihrem Amt bestätigt. Neuer Vizepräsident ist Arian Röhrle (Front Office Manager im Mandarin Oriental Munich). Aktuell zählt die AICR 135 Mitglieder. Der neu gewählte Vorstand plant zahlreiche Aktivitäten um einen runderneuerten Auftritt sowie weitere Netzwerk-Veranstaltungen. Die sich weiter beschleunigende Digitalisierung im Fokus, wird die Mitgliederkommunikation sowie der Außenauftritt neugestaltet und weiter ausgebaut.

Nächstes Highlight ist der jährliche Wettbewerb „Receptionist of the year“ (ROTY) am 26. und 27. November im Mandarin Oriental Munich, zu dem sich Kandidaten in Kürze bewerben können.

Zum neuen Vorstand gehören jetzt auch Thilo Riemann (Reservierungsleiter Budersand Hotel - Golf & Spa) und Eike Karsten Gethmann (Hotel Manager - The Flushing Meadows Hotel & Bar) als Sekretäre. Schatzmeister ist Raimund Schied (tba) und für PR ist Marika Zähringer (Front Office Manager - Brenners Park-Hotel & Spa) zuständig.