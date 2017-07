Übernahme: Dormero steigert Portfolio auf 20 Häuser

31.07.2017 Top hotel

Mit diesem Schritt erreicht Dormero seine Ziele bereits ein Jahr früher als erwartet: kürzlich wurde der Vertrag für das 20. Hotel im Portfolio der Hotelkette unterzeichnet. Neu im Portfolio ist ab 2019 das NH-Hotel in der Zerbster Straße in Dessau nahe der Lutherstadt Wittenberg.

Bis zum Jahr 2020 wollte Dormero insgesamt 20 Hotels betreiben – das ist jetzt bereits für 2019 mit der Übernahme des Hauses in Dessau-Roßlau (Sachsen-Anhalt) gelungen: „Es ist ein tolles Gefühl, diesen Erfolg nun erreicht zu haben – ab jetzt heißt das neue Ziel, einen Jahresumsatz von 100 Millionen bis 2020 zu erreichen“, erklärt Dormero-Gründer Marcus Maximilian Wöhrl. „Das ist sehr ambitioniert, aber zu schaffen. Im September werden drei weitere Objekte verkündet.“

Das zukünftige Dormero Hotel Dessau-Roßlau mit 152 Zimmern bietet ein Restaurant, die „Sonderbar“ und einen Tagungsbereich mit neun Veranstaltungsräumen mit einer Fläche von 570 Quadratmetern. Ein Highlight ist die Dachterrasse mit Panoramablick. Wie für ein Dormero Hotel üblich, wird es auch einen Fitness- und Wellnessbereich und großzügige Parkmöglichkeiten geben. Das Hotel ist nur wenige Gehminuten vom Hauptbahnhof entfernt. Geschäfte, Restaurants und Cafés sind direkt vor der Haustür, wie auch die drei berühmten Bauhaus UNESCO-Weltkulturerbe-Stätten.

Die Geschäftsführerin der Gruppe, Manuela Halm, möchte den Fokus verstärkt auf die Expansion in den neuen Bundesländern richten und mit Dessau-Roßlau ist der Anfang gemacht. „Dessau-Roßlau ist nach Halle und Magdeburg die drittgrößte Stadt in Sachsen Anhalt. Da wir in Halle schon das erste Haus am Platz sind, war die Übernahme in Dessau für uns Pflicht. Magdeburg bleibt für uns auch auf dem Radar“.