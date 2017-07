Hotelmarkt Görlitz: Neues Vier-Sterne-Haus startet direkt am Berzdorfer See

31.07.2017 Top hotel

Die Insel der Sinne – ein Vier-Sterne-Hotel am Berzdorfer See nahe Görlitz – eröffnet Anfang 2018. Das Haus bietet 46 Zimmer und Suiten. Alle Zimmer haben eine vier Meter breite Glasfront, die die Natur ins Innere des Hotels bringen soll.

Ein Investorenehepaar und das Architekturbüro Kück haben das Individualhotel in Görlitz über mehrere Jahre lang entwickelt. Die gute Wasserqualität des nahen Sees sorgt für eine große Artenvielfalt an Fischen und Wasservögeln. Rund um und auf dem See können die Gäste sportlichen Aktivitäten nachgehen. Im Hotel ist ein großer Wellnessbereich geplant. Zudem ist auch ein Tagungsbereich vorgesehen.