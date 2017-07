Hotelmarkt Grossbritannien: The LaLit London wird Teil von Small Luxury Hotels

31.07.2017 Verena Usleber

Mit dem The LaLiT London ist die Kollektion der Small Luxury Hotels of the World (SLH) wieder ein Stück gewachsen. Nach fünfjähriger Renovierung hat das Haus der The LaLiT Suri Hospitality Group aus Neu-Delhi im Februar eröffnet und ist das erste Hotel der Gruppe in Übersee. Ein besonderes Merkmal des Boutique-Hotels ist die Location.

Das denkmalgeschützte Backsteingebäude hat früher die St. Olave’s Grammar School beherbergt, deren Charme noch im Hotel spürbar ist. So befinden sich im ehemaligen Lehrer- und Direktorenzimmer die beiden Hotelbars, und in der früheren Aula finden sich Gäste nun in der Großen Halle mit ihrer eindrucksvollen Wandvertäfelung wieder.

Es gibt zusätzlich gleich zwei kulinarische Highlights: Das Restaurant Baluchi serviert panindische Küche mit traditionellen Gewürzen, während in der Naanery selbst gebackenes Naan-Brot aus dem Tandoor-Holzkohleofen zum Wein gereicht wird. Traditionelle Tee-Menüs und eine Shisha-Terrasse im Außenbereich runden das Angebot ab. Die insgesamt 70 Zimmer, deren Decken teils bis zu neun Meter hoch sind, wurden mit original viktorianischen Elementen und maßgeschneiderten indischen Möbeln gestaltet. Eine Übernachtung ohne Frühstück kostet ab 280 Euro.

Auch auf Technologie wurde in dem Haus Wert gelegt. Statt traditioneller Festnetztelefone bietet das The LaLiT Handys als Alternative. Funktionen wie internationale Telefonie, kostenlose Ortungsdienste und lokale Insidertipps bieten Gästen auch unterwegs besten Komfort. Für Entspannung sorgt außerdem das Rejuve Spa mit seinen ayurvedischen Anwendungen.

„Mittlerweile gehören neun Londoner Hotels zu SLH. Daher muss jedes Hotel, das wir neu in die Kollektion aufnehmen, natürlich etwas ganz Besonderes sein“, begründet Daniel Luddington, Vice President of Development bei SLH, die Wahl des Hotels.