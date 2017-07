28.07.2017 Top hotel

Das neue China Trade Center ist in Duisburg auf den Weg gebracht und jetzt steht fest: Auch ein Budget-Business-Hotel der Plateno-Gruppe soll einziehen.

Das 170-Zimmer-Haus der chinesischen Marke 7 Days Premium, die bislang an drei Standorten in Österreich vertreten ist, soll 2019 eröffnet werden. Das Hotel- und Gewerbeprojekt ist gleichzeitig Teil des neuen Generalkonzepts der Stadt – man will den Hafen aufwerten, wie das property magazine berichtet. Optisch sollen die Gebäude an die Kranhäuser des Innenhafens angelehnt sein.