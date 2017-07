28.07.2017 Top hotel

Mit Beginn der Saison 2017/2018 wird die H-Hotels AG offizieller Co-Sponsor von Borussia Mönchengladbach und darüber hinaus im ersten Vertragsjahr auch der erste offizielle Trikotärmel-Partner der Fohlen. Ab dem zweiten Vertragsjahr ist die Fortsetzung des Sponsoring-Engagements auf Premium-Partner-Ebene vorgesehen.

Die H-Hotels AG wird ab Herbst 2018 mit einem H4 Hotel ein Vier-Sterne-Haus im Borussia-Park betreiben und hat damit bereits ein strategisches Bekenntnis zum Standort Mönchengladbach abgegeben. Fußballfans können sich auf 131 Zimmer und einen Fitnessbereich in direkter Nachbarschaft zum Stadion freuen. Ergänzt wird die Kooperation nun mit dem Abschluss einer langjährigen Sponsoring-Partnerschaft, auf die sich die H-Hotels AG und Borussia Mönchengladbach verständigt haben. Auch der Fußball-Bundesligist RB Leipzig kooperiert bereits mit der H-Hotels Gruppe. Und auch der Vertrag mit Bundesligisten VfL Wolfsburg wurde unlängst um zwei Jahre bis 2019 verlängert.

„Es freut uns sehr, dass wir in H-Hotels unseren strategischen Partner bei der kontinuierlichen Weiterentwicklung des Borussia-Parks auch für eine nachhaltige Sponsoring-Partnerschaft gewinnen konnten“, so Stephan Schippers, Geschäftsführer der Borussia. „Neben dem Hauptsponsor Postbank und unserem Ausrüster Kappa belegt H-Hotels nun eine Werbefläche auf dem emotionalsten Stück Stoff – für Spieler und Fans. Wir freuen uns sehr über dieses herausragende Statement und auf die gemeinsame Partnerschaft“, ergänzt Guido Uhle, Prokurist und Direktor Sponsoring, Catering und Events bei Borussia. „Mit dem Sport verbindet uns die Leidenschaft, die wir als Familienunternehmen auch kennen. Die Unterstützung des Sports war für uns schon immer eine Herzensangelegenheit. Daher ist es für uns eine besondere Ehre, dass wir jetzt so prominent auf den Spielershirts vertreten sein dürfen“, sagt Alexander Fitz, Vorstandvorsitzender der H-Hotels AG. Die jetzt begonnene sportliche Partnerschaft sei die logische Weiterentwicklung und eine perfekte Ergänzung für die bisherige Zusammenarbeit, resümiert Thomas Querl, CFO der H-Hotels AG.