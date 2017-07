Hotelmarkt Schweiz: Motel One in Zürich gestartet

28.07.2017 Top hotel

Inspiriert vom Schweizer Alpenpanorama, dem Zürichsee und Schokolade hat das Motel One Zürich als zweites Haus der Gruppe in der Schweiz eröffnet. Das Hotel mit 394 Zimmern wurde im Bestandsgebäude der alten Senau-Post realisiert.

Bereits beim Betreten des Hotels erkennt der Gast im neuen Motel One Zürich das lokal inspirierte Design-Thema: In elegantem Gold erstrahlt das Schweizer Alpenpanorama hinter der Rezeption. Im Frühstücksbereich, der sich bei schönem Wetter auf die Terrasse im Innenhof ausweitet, kommt der Zürichsee durch Wandgrafiken ins Spiel. Dabei dürfen Boote nicht fehlen. In Zusammenarbeit mit dem Schweizer Bootsbauer Boesch werden dem Gast die technischen Details des Handwerks anhand ziervoller, goldener Original-Schiffsschrauben und Bootsmodellen nähergebracht.

Auch in den Zimmern findet der Gast die Interpretation von Zürichsee und den Schweizer Bergwelten im Design. Mit der Konzentration auf das Wesentliche: ein hochwertiges Boxspringbett – eingerahmt von der Alpensilhouette und edlem Nussbaumholz und ausgestattet mit einem LG 43-Zoll-Fernseher, einem Ledersessel und einem kleinen aber hochwertigen Badezimmer. Den architektonischen Gegebenheiten des Bestandsgebäudes geschuldet, gibt es verschiedene Zimmerkategorien von 16 bis 45 Quadratmeter Größe, einige auch mit Balkon.

Die Bar ist eine Hommage an die Schweizer Schokolade. Alle Schokoladenfarben, von Vollmilch, Karamell bis hin zu Zartbitter, sind in den Materialien zu finden. Ein überdimensioniertes, goldenes Schokoladenpapier ziert die Decke über der Theke, die Verkleidungen der Bar erinnern an Schokostückchen. Ein kulinarisches Highlight für die Gäste der One Lounge ist die exklusive Kooperation mit der Schweizer Manufaktur Max Chocolatier. Das Traditionsunternehmen stellt passend zur Jahreszeit eine Auswahl an handgefertigten Pralinen für das Motel One Zürich zusammen.