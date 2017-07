28.07.2017 Top hotel

Die Stiftung Schloss Dyck eröffnet ein 6,2-Millionen-Euro-Hotel in Jüchen bei Mönchengladbach. Man hofft auf eine Auslastung von 45 Prozent und will mit dem Hotel schwarze Zahlen für den Gesamtbetrieb der Anlage erwirtschaften.

Wie rp-online berichtet, ist das Haus nach dreieinhalb Jahren Umbauzeit eröffnet worden. Insgesamt können in der denkmalgeschützten umgebauten Vorhalle des Schlosses und den Remisen neun Personen übernachten, es gibt ein Restaurant und einen Festsaal. Den Großteil der Kosten von 6,2 Millionen Euro übernimmt die Stiftung von Schloss Dyck. 1,2 Millionen gab es aus Fördermitteln der Städtebauförderung des Landes NRW. Vorwiegend soll das Hotel als Hochzeitslocation und für Tagungen genutzt werden. Die ersten Hochzeitsgäste haben laut den Verantwortlichen bereits in Hotelzimmern, die in der ehemaligen Wohnung des Stallmeisters im ersten Stock entstanden sind, übernachtet.

Für die Stiftung soll das Hotel Gewinn abwerfen, um den Gesamtbetrieb Schloss Dyck in die schwarzen Zahlen zu bringen. Das Management setzt auf Synergieeffekte zwischen Parkbesuchern und der durch das Hotel-Restaurant erweiterten Gastronomie. In der Küche wird Chef Nils Loogen mit seinem Service-Team sowohl für das Hotel-Restaurant, als auch für das "Botanica", eine Art Bistro, zuständig sein. Letzteres ist auch für Besucher zugänglich, die nicht den Park-Eintritt in Höhe von neun Euro gezahlt haben.