United Against Waste: Lindner sagt Lebensmittel-Verschwendung Kampf an

28.07.2017 Janina Reich

Ganze 30 Prozent pro Teller landen laut dem Verein United Against Waste in der Außer-Haus-Gastronomie im Schnitt in der Tonne. Diese Zahl war Grund genug für die Lindner Hotels & Resorts, sich der Initiative anzuschließen und die Nachhaltigkeitsmaßnahmen so zu ergänzen. Dabei wurden die eigenen Restauraunts und Prozesse auf den Prüfstand gestellt.

Mit dem Abfall-Analyse-Tool wurde exemplarisch in drei Lindner Hotels die Abfallmenge in den verschiedenen Bereichen erfasst, um basierend darauf die Einsparpotenziale aufzudecken. Torsten v. Borstel, Geschäftsführer von United Against Waste: „Unsere Mitglieder setzen ein Zeichen. Gemeinsam entwickeln wir praxistaugliche Lösungen, die aufzeigen, dass eine noch größere Reduzierung von Lebensmittelabfall machbar ist.“

Das Zwischenfazit von Jürgen Kinner, Leiter Gastronomie und Einkauf der Lindner Hotels AG, fällt nach sechs Monaten Mitgliedschaft positiv aus. Daher ist als nächstes eine Roadshow durch die Lindner Hotels & Resorts geplant, bei der die Mitarbeiter der entsprechenden Abteilungen an Schulungen zum Thema teilnehmen können. Im Anschluss steht ein Wettbewerb innerhalb der Hotelgruppe an: Prämien warten dabei auf die Hotels, die im Vergleich zum Vorjahreszeitraum möglichst viel Abfall vermeiden können, und sollen so den Ehrgeiz der Mitarbeiter wecken, bei diesem Thema engagiert zu bleiben.