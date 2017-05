30.05.2017 Top hotel

Mit einem Umsatz in Höhe von 72 Mio. Euro konnten die Leonardo Hotels bereits ihren ersten Quartalsumsatz um mehr als 18 Prozent im Vergleich zum Vorjahr steigern. Damit knüpft die Hotelgruppe an ihre positive Entwicklung an – 2016 war der Gesamtumsatz der Leonardo Hotels in Europa und Israel bereits auf 600 Mio. Euro gestiegen. Der RevPAR konnte erfolgreich um 10% gesteigert werden.

Ein weiterer und bedeutender Grund für die steigenden Umsätze ist das schnelle Wachstum der Hotelkette. Erst Mitte März wurde mit dem Leonardo Royal Hotel Warsaw das erste Haus seiner Art in Polen eröffnet und damit neben dem NYX Prague eine weitere Dependance im osteuropäischen Raum erschlossen. Außerdem haben das Leonardo Hotel Madrid City Center, das Leonardo Boutique Hotel Madrid, das Leonardo Hotel Mannheim-Ladenburg sowie das Leonardo Hotel Amsterdam City Center nach umfassenden Renovierungsmaßnahmen wiedereröffnet.