Hotelmarkt Kiel: niu zieht ins Karstadt-Sport-Gebäude

30.05.2017 Top hotel

Wo einst ein Karstadt-Sport war, zieht jetzt ein Hotel ein: Die Novum-Marke niu kommt ab 2018 in die Kieler Innenstadt. 113 Zimmer, ein maritimes Designkonzept und Einzelhandelsflächen sollen dem denkmalgeschützten Gebäude neues Leben einhauchen.

„Für unsere geplanten niu Hotelprojekte wählen wir ausschließlich erstklassige Standorte“, erklärt David Etmenan, CEO und Inhaber der Novum Hotel Group. Die niu Hotels seien moderne Hotels im Midscale-Segement, in denen sich nicht nur die Hotelgäste aufhalten. So sollen die Living Lobbies mit Co-Working-Spaces, Coffee Bars und Pop-Up-Stores angesagte Treffpunkte bieten.

Die Architekten der Highstreet Design GmbH planten den Umbau des ehemaligen Kartstadt-Sports zu einem Hotel. Jedes niu-Haus hat ein auf den Standort abgestimmtes Designkonzept, daher wird sich auch das maritime Kiel maßgeblich im Interieur widerspiegeln. Mit 113 Zimmern sowie Einzelhandelsflächen von rund 700 Quadratmetern.

Die Einzelhandelsspezialisten von Comfort waren gemeinsam mit der Highstreet Development GmbH beratend und vermittelnd tätig für die Hotelverpachtung und Revitalisierung des ehemaligen Karstadt-Gebäudes in Kiel. Wie die SHZ berichtet, sei es nicht einfach gewesen einen Mieter für das denkmalgeschützte Gebäude zu finden. „Die Hotellösung als Ergänzung zur Einzelhandelsnutzung ist ideal und schafft für den Vermieter eine nachhaltige wirtschaftliche Situation“, erklärt Comfort-Geschäftsführer Frank Reitzig. Das Objekt befinde sich zur einen Seite in der Top-Einkaufslage von Kiel und zur anderen Seite liegt es in unmittelbarer Nähe zu den Kreuzfahrt- und Fährschiffanlegestellen sowie dem Hauptbahnhof.